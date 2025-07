Com R$ 3 trilhões em gastos, Lula já amarga déficit de R$ 700 bilhões

O especialista em orçamento público Cesar Lima alerta que a maior fatia do gasto continua sendo a Previdência, responsável por quase dois terços das despesas. “Talvez uma nova reforma da Previdência seja inevitável. Gasta-se muito e gasta-se mal. Saúde, educação, infraestrutura — tudo precário. O cidadão não percebe retorno algum e isso alimenta o descrédito na política fiscal.”

Segundo Alfredo Cotait , presidente da CACB (Confederação das Associações Comerciais e Empresariais do Brasil), o painel Gasto Brasil deixa claro o descompasso. “O problema é que o gasto já passa dos R$ 3 trilhões e a arrecadação está em R$ 2,3 trilhões. Temos um déficit de R$ 700 bilhões. O governo não corta gastos e prefere sufocar o empreendedor com mais impostos.”

A percepção de Marrara reflete a realidade de milhões de contribuintes sufocados por uma carga tributária pesada e sem contrapartida em serviços públicos de qualidade. Enquanto isso, o governo Lula insiste em gastar mais do que arrecada, empurrando a conta para o bolso da população por meio de aumento de impostos e manutenção de juros altos.

Brasil - O Brasil atingiu nesta semana a marca de R$ 3 trilhões em gastos públicos primários em 2025, segundo o painel Gasto Brasil, da Associação Comercial de São Paulo – ACSP. O número, por si só, já seria alarmante. Mas torna-se ainda mais preocupante diante do déficit de R$ 700 bilhões que se abre entre despesas e arrecadação, estimada em R$ 2,3 trilhões.

Ou seja, mesmo com a retórica de responsabilidade fiscal, o governo Lula falha em entregar resultados práticos. O Estado consome cada vez mais recursos, mas devolve serviços cada vez mais precários.

Futuro sombrio

De acordo com a IFI (Instituição Fiscal Independente), o déficit primário do governo federal em 2025 deve superar R$ 80 bilhões, mesmo com o novo regime fiscal em vigor. Para 2026, a previsão é de outro rombo — R$ 79 bilhões — exigindo cortes que o Planalto até agora não demonstra disposição de fazer.

Na prática, o discurso do equilíbrio fiscal contrasta com a realidade: um governo que não enfrenta privilégios, não corta desperdícios e aposta na arrecadação compulsória como solução.

A reforma que nunca vem

Uma das principais esperanças para conter a sangria seria a reforma administrativa, cujo relator é o deputado Pedro Paulo (PSD-RJ). A proposta prevê digitalização de serviços, avaliação de desempenho de servidores e unificação de carreiras. Porém, até agora, permanece travada por pressões corporativas e falta de vontade política.

Cotait resume o impasse. “A sociedade não pode mais aceitar que reformas estruturais fiquem engavetadas. Se queremos um país mais competitivo, precisamos de um Estado mais leve e eficiente.”

O que é o Gasto Brasil?

Inspirado no Impostômetro, o Gasto Brasil é uma plataforma pública criada pela ACSP e pela CACB para monitorar, em tempo real, os gastos do governo federal, dos estados e dos municípios. A ferramenta busca ampliar a transparência e permitir que qualquer cidadão fiscalize como os recursos arrecadados são utilizados. Está disponível online, no site www.gastobrasil.com.br.