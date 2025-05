Com fraude de R$ 6 bi Lupi é 11º ministro a sair do Governo Lula 3

Carlos Lupi não é mais ministro do Governo Lula 3. Na sexta-feira (2), Lupi se reuniu com o presidente Lula e “acertou” sua saída do cargo, cuja permanência se tornou insustentável após a operação “Sem Desconto”, uma ação conjunta da PF (Polícia Federal) e CGU (Controladoria-Geral da União) que revelou fraudes de descontos não autorizados de mensalidades sobre salários de aposentados e pensionistas do INSS para abastecer entidades e sindicatos sob o argumento de prestações de serviço como assistência jurídica, descontos em redes de farmácias, cobertura para exames médicos, serviços residenciais e auxílio-funeral, que somam mais de R$ 6,5 bilhões.

Lupi estava pressionado, além do escândalo dos descontos indevidos, também pelas irregularidades nos empréstimos consignados. Ainda em 2024, a CGU fez recomendações ao INSS para que implementasse mudanças nas regras e no acompanhamento da concessão de empréstimos consignados, com desconto em folha a aposentados e pensionistas. De acordo com o relatório da CGU, o ex-procurador-geral do INSS, Virgílio Ribeiro de Oliveira Filho, que conforme as investigações da Polícia Federal acumulou quase R$ 18 milhões na “farra do INSS”, tentou impedir o bloqueio das concessões, mesmo diante das suspeitas de irregularidades ainda no ano de 2024. Ele argumentou que o bloqueio do sistema online forçaria “idosos e pessoas com baixa escolaridade” a se dirigirem, presencialmente, às agências do INSS para solicitar os empréstimos.

Segundo a CGU, a maioria dos registros do sistema online apresentava inconsistências no preenchimento, inclusive, quanto aos valores dos empréstimos contratados, prejudicando o monitoramento das operações pelo INSS. A CGU alertou ainda que as reclamações relacionadas a averbações não autorizadas foram as mais frequentes entre os registros analisados, correspondendo a 26,8% das queixas finalizadas.

“Número 2”

Para o lugar de Lupi, o Palácio do Planalto confirmou a nomeação ex-deputado federal Wolney Queiroz, atual secretário-executivo, o “número 2” da pasta. A exoneração de Lupi e nomeação de Queiroz foram publicadas em edição do Diário Oficial ainda na sexta-feira (2).