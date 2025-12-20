Com devolução de R$ 620 mi Alep fecha ano de 2025 como a mais transparente

Curitiba – A Alep (Assembleia Legislativa do Paraná) encerra 2025 com um balanço marcado por medidas de modernização administrativa, fortalecimento da transparência e ampliação do atendimento à população. Sob a condução da Mesa Executiva, o Parlamento consolidou uma agenda voltada à eficiência na gestão de recursos, à inovação institucional e à presença mais próxima do cidadão, com impactos diretos no serviço público e na sociedade paranaense.
A atual Mesa Diretora, formada pelo presidente Alexandre Curi (PSD), pelo primeiro-secretário Gugu Bueno (PSD) e pela segunda-secretária Maria Victoria (PP), assumiu o comando da Casa para o biênio 2025–2027 em fevereiro, durante sessão especial histórica que reuniu mais de 2,5 mil pessoas.
Economia recorde
Segundo Alexandre Curi, a Assembleia superou a meta inicial de economia orçamentária. “O compromisso era economizar R$ 500 milhões, mas vamos alcançar R$ 620 milhões, com R$ 120 milhões a mais do que o previsto sendo devolvidos ao Governo do Estado”, afirmou. Os recursos devolvidos foram direcionados a programas estratégicos, como o Asfalto Novo, Vida Nova, a construção de 300 creches e o apoio financeiro a seis hospitais filantrópicos do Paraná.
O presidente também adiantou uma iniciativa para 2026 na área da educação. A Assembleia vai investir R$ 70 milhões para garantir duas aulas semanais de inglês aos alunos da rede municipal. O Governo do Estado ficará responsável pela aquisição do material didático e pela capacitação dos professores. “Queremos que os estudantes cheguem ao ensino médio com domínio do idioma”, destacou.
Para o primeiro-secretário Gugu Bueno, 2025 consolidou um modelo de gestão baseado em eficiência e responsabilidade. “Demonstramos que é possível fazer mais com menos, transformando economia em investimentos que melhoram a vida das pessoas. Também mostramos agilidade em momentos críticos, como no atendimento a Rio Bonito do Iguaçu, além de ampliar a presença do Parlamento com as sessões itinerantes”, afirmou.
Na avaliação da deputada Maria Victoria, os resultados refletem o esforço conjunto de parlamentares e servidores. “Devolvemos mais de R$ 600 milhões ao Estado e conquistamos novamente o Selo Diamante de Transparência, tornando a Assembleia do Paraná a mais transparente do Brasil. Isso é respeito ao contribuinte”, ressaltou.
Resposta a calamidades
A atuação da Assembleia em situações de emergência foi um dos destaques do ano. Após o tornado que devastou Rio Bonito do Iguaçu, no início de novembro, os deputados aprovaram, em menos de quatro dias, o decreto de calamidade pública, alterações no Fundo Estadual para Calamidades e a criação do programa Reconstrói Paraná. As medidas permitiram repasses de até R$ 50 mil por moradia atingida.
Além disso, a Casa autorizou o Programa Auxílio Paraná, garantindo renda emergencial de R$ 1 mil por seis meses, e destinou R$ 3 milhões do próprio orçamento ao fundo estadual. Ao todo, R$ 59 milhões foram mobilizados para atendimento imediato às famílias. Em Ponta Grossa, atingida por fortes chuvas no fim de novembro, o Legislativo também autorizou repasse de R$ 2 milhões.
Outro avanço foi a autorização de convênio com o Conselho Regional de Psicologia do Paraná, no valor de R$ 418,5 mil, para atendimento psicossocial às vítimas do tornado. A iniciativa garantiu apoio especializado às famílias afetadas.
Ética e interiorização
Outro marco de 2025 foi a aprovação do primeiro Código de Ética e Decoro Parlamentar da Assembleia. Com 53 artigos, o novo código estabelece regras mais claras de conduta e punições que vão de advertência à perda de mandato, abrangendo casos de ofensas, assédio, injúria racial e violência política de gênero.
A interiorização do Parlamento também atingiu patamar recorde. Das 33 edições da Assembleia Itinerante desde 2023, 21 ocorreram em 2025, resultando em mais de 7,5 mil sugestões da população.
Selo Diamante e transparência
Em 2025, a Assembleia alcançou 100% de conformidade no Programa Nacional de Transparência Pública (PNTP), tornando-se a única Assembleia Legislativa do país a obter pontuação máxima. O resultado garantiu, pelo segundo ano consecutivo, o Selo Diamante de Transparência e colocou o Parlamento paranaense como referência nacional.
O avanço é resultado de mudanças estruturais iniciadas em 2023, como a criação da Comissão Permanente de Transparência e a reformulação completa do Portal da Transparência, que passou a oferecer recursos de acessibilidade, filtros avançados de busca e dados em formatos abertos. Em junho, a Casa foi homenageada pela Universidade Sorbonne, em Paris, pelo desempenho na área.