Com devolução de R$ 620 mi Alep fecha ano de 2025 como a mais transparente

Curitiba – A Alep (Assembleia Legislativa do Paraná) encerra 2025 com um balanço marcado por medidas de modernização administrativa, fortalecimento da transparência e ampliação do atendimento à população. Sob a condução da Mesa Executiva, o Parlamento consolidou uma agenda voltada à eficiência na gestão de recursos, à inovação institucional e à presença mais próxima do cidadão, com impactos diretos no serviço público e na sociedade paranaense.

A atual Mesa Diretora, formada pelo presidente Alexandre Curi (PSD), pelo primeiro-secretário Gugu Bueno (PSD) e pela segunda-secretária Maria Victoria (PP), assumiu o comando da Casa para o biênio 2025–2027 em fevereiro, durante sessão especial histórica que reuniu mais de 2,5 mil pessoas.

Economia recorde

Segundo Alexandre Curi, a Assembleia superou a meta inicial de economia orçamentária. “O compromisso era economizar R$ 500 milhões, mas vamos alcançar R$ 620 milhões, com R$ 120 milhões a mais do que o previsto sendo devolvidos ao Governo do Estado”, afirmou. Os recursos devolvidos foram direcionados a programas estratégicos, como o Asfalto Novo, Vida Nova, a construção de 300 creches e o apoio financeiro a seis hospitais filantrópicos do Paraná.

O presidente também adiantou uma iniciativa para 2026 na área da educação. A Assembleia vai investir R$ 70 milhões para garantir duas aulas semanais de inglês aos alunos da rede municipal. O Governo do Estado ficará responsável pela aquisição do material didático e pela capacitação dos professores. “Queremos que os estudantes cheguem ao ensino médio com domínio do idioma”, destacou.

Para o primeiro-secretário Gugu Bueno, 2025 consolidou um modelo de gestão baseado em eficiência e responsabilidade. “Demonstramos que é possível fazer mais com menos, transformando economia em investimentos que melhoram a vida das pessoas. Também mostramos agilidade em momentos críticos, como no atendimento a Rio Bonito do Iguaçu, além de ampliar a presença do Parlamento com as sessões itinerantes”, afirmou.

Na avaliação da deputada Maria Victoria, os resultados refletem o esforço conjunto de parlamentares e servidores. “Devolvemos mais de R$ 600 milhões ao Estado e conquistamos novamente o Selo Diamante de Transparência, tornando a Assembleia do Paraná a mais transparente do Brasil. Isso é respeito ao contribuinte”, ressaltou.

Resposta a calamidades

A atuação da Assembleia em situações de emergência foi um dos destaques do ano. Após o tornado que devastou Rio Bonito do Iguaçu, no início de novembro, os deputados aprovaram, em menos de quatro dias, o decreto de calamidade pública, alterações no Fundo Estadual para Calamidades e a criação do programa Reconstrói Paraná. As medidas permitiram repasses de até R$ 50 mil por moradia atingida.