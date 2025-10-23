Paraná - O governador Carlos Massa Ratinho Junior participou nesta quinta-feira (23), na Bolsa de Valores de São Paulo (B3), do leilão do Lote 4 das concessões rodoviárias do Paraná, vencido pelo Consórcio Infraestrutura PR, do Grupo EPR, que apresentou o maior desconto entre os participantes: 21,30% sobre a tarifa básica de pedágio, fixada em R$ 0,1678 por quilômetro. O grupo já administra os Lotes 2 e 6 das concessões paranaenses e ampliará sua atuação com o novo contrato, que abrange um dos trechos mais estratégicos da malha rodoviária estadual.
Como o desconto ultrapassou os 18%, o edital também prevê que a concessionária faça um aporte de R$ 358.215.304,79, que poderá ser utilizado no futuro para novos investimentos.
O Lote 4 abrange 627,52 quilômetros de rodovias que cruzam as regiões Norte, Noroeste e Oeste do Paraná, conectando Cornélio Procópio a Guaíra e Maringá a Nova Londrina, com impacto direto em 33 municípios da região, que é considerada estratégica para o escoamento de produtos da agricultura, pecuária e industriais. A previsão é de que sejam investidos R$ 18 bilhões em obras de ampliação, melhorias, manutenção e conservação ao longo dos 30 anos de contrato.
“Montamos um modelo que deu certo, e a prova está aqui, com a importância das empresas que participaram, resultando em grandes descontos para o povo do Paraná”, afirmou o governador Carlos Massa Ratinho Junior logo após o resultado do leilão. “O assunto pedágio no Paraná foi, por muito tempo, uma grande chaga no nosso Estado e, infelizmente, usado de forma demagógica e mentirosa com o povo. Era uma concessão feita lá em 1997, e eu mesmo lembro de como era pagar alguns dos pedágios mais caros do Brasil, sem ver as obras acontecendo e com rodovias em pista simples”, destacou.
O governador destacou ainda que os resultados já estão sendo sentidos. “No primeiro ano dos dois primeiros lotes, já temos mais de R$ 2 bilhões em obras acontecendo. Estamos falando em R$ 60 bilhões em investimentos que vão transformar o Paraná nos próximos sete anos”, afirmou.
Infraestrutura e Modernização
O ministro dos Transportes, Renan Filho, elogiou a condução do Governo do Paraná no novo modelo de concessões rodoviárias e destacou o protagonismo do Estado na modernização da infraestrutura do País.
“Parabenizo a gestão do Estado do Paraná e a capacidade de interlocução. O Paraná está comemorando um momento muito exitoso. O Estado conta com a parceria das rodovias estaduais, realizando um modelo inovador para o Brasil. São 3,3 mil quilômetros em uma parceria inédita, já replicada por outros estados, e aqueles que ainda não estão nessa direção precisam seguir o mesmo caminho: mais investimentos públicos e o fortalecimento dos investimentos privados”, afirmou.
O ministro lembrou que, no antigo programa de concessões do Paraná, o Estado recebeu cerca de R$ 7 bilhões em investimentos, enquanto agora, com os seis novos lotes, o valor chegará a R$ 96 bilhões, na maior agenda de infraestrutura da história do Paraná.
“Esse novo momento vai levar o Estado a outro patamar. O Paraná, que sempre competiu com Santa Catarina e Rio Grande do Sul para ver quem tinha a melhor infraestrutura, agora vai disputar com São Paulo qual é o estado com a melhor estrutura logística do País”, ressaltou.
Leilão e Perspectivas Futuras
O certame faz parte do programa de concessões do Governo do Estado, em parceria com o Governo Federal, por meio da Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT). Este foi o penúltimo leilão do pacote de seis lotes que somam 3,3 mil quilômetros de rodovias estaduais e federais. O último leilão, do Lote 5, está marcado para o próximo dia 30 de outubro.
O secretário de Estado de Infraestrutura e Logística, Sandro Alex, destacou que o modelo paranaense de concessões se consolidou como referência nacional. “O modelo Paraná, que hoje é exemplo para o Brasil, teve mais um êxito na Bolsa de Valores, com um desconto superior a 20%, garantindo tarifas menores e grandes obras. Estamos falando de R$ 18 bilhões em investimentos que vão transformar as regiões Norte e Noroeste, com mais segurança e desenvolvimento”, afirmou. Segundo ele, o resultado reforça a credibilidade do Estado. “O investidor sabe que o Paraná oferece um ambiente seguro e um trabalho sério, capaz de construir a melhor malha rodoviária do País”, salienta.
Fonte: AEN