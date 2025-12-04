Cascavel e Paraná - Um levantamento atualizado da Secretaria Municipal de Finanças revelou que o fundo da Cosip (Contribuição para Custeio da Iluminação Pública) mantém R$ 27.087.530,03 em caixa, valor considerado expressivo diante do ritmo de investimentos do Município no setor. Apesar disso, parte desse montante segue sendo desvinculado pelo prefeito de Cascavel, Renato Silva (PL), prática que já vinha sendo adotada pelo ex-prefeito Leonaldo Paranhos (2017–2024).

A continuidade da retirada de recursos do fundo reacende o debate sobre a destinação das verbas originalmente criadas para garantir iluminação pública adequada e modernizada em toda a cidade. De acordo com dados oficiais, Cascavel arrecadou R$ 36.238.396,41 com a COSIP em 2025, até 2 de dezembro. Deste total, R$ 23.711.612,92 foram efetivamente aplicados em despesas ligadas à COSIP, incluindo pagamento das contas de energia, manutenção das equipes operacionais, aquisição de materiais elétricos e manutenção da frota responsável pelos serviços.

Estes gastos são considerados essenciais para manter a rede funcionando e garantir a expansão gradual da iluminação em bairros e distritos.

R$ 11,4 milhões

Ao mesmo tempo, a gestão atual confirmou que R$ 11.464.406,96 foram desvinculados do fundo somente em 2025. Deste valor, R$ 3 milhões já foram destinados ao pagamento da parcela de novembro do aporte que cobre o déficit atuarial do RPPS (Regime Próprio de Previdência Social) do Município. O restante permanece em uma conta específica da administração, podendo ser utilizado de forma mais ampla em despesas gerais da Prefeitura, conforme autoriza a legislação.

Paranhos pagou precatórios

A discussão sobre os limites legais e éticos do uso da COSIP, porém, não começou na atual gestão. Documentos apresentados na Câmara de Cascavel pela Comissão de Viação, Obras Públicas e Urbanismo mostram que, durante o governo Paranhos, a desvinculação de recursos foi utilizada para finalidades diversas, muitas delas sem relação com iluminação pública.

Relatórios oficiais apontam que, entre 2019 e 2024, o fundo serviu de fonte auxiliar para o pagamento de precatórios e sentenças judiciais, além de recursos destinados ao transporte coletivo durante a crise da pandemia.

Entre os valores aplicados nessas finalidades constam: R$ 2,7 milhões em 2019, R$ 2,6 milhões em 2021, R$ 5,8 milhões em 2022 e R$ 3,6 milhões em 2023 para quitar precatórios. Houve ainda subsídios ao transporte coletivo, ultrapassando R$ 2,1 milhões em 2021, direcionados às empresas Pioneira Transporte Coletivo e Viação Capital do Oeste. No RPPS, foram utilizados R$ 5.658.483,63 em 2021 e R$ 12.125.219,23 em 2024 para reduzir o déficit atuarial.