Com apoio de Ratinho Jr, Guto Silva chega a 61,8%

Curitiba – A nova pesquisa Futura Inteligência/Apex Partners, divulgada na quarta-feira (15), mostra que o nome escolhido por Ratinho Junior pode impulsionar a campanha de Guto Silva para 2026. Entre os pré-candidatos do PSD, ele é o que mais acumula apoio com o aval governador, chegando a 61,8% na soma de resultados entre votaria nele com certeza e poderia votar. No mesmo cenário, Rafael Greca (56,7%), Alexandre Curi (54,8%) e Darci Piana (39,1%), também do PSD, não ultrapassam 60%.

Entre os dados que chamam atenção na pesquisa, os indicadores mais altos de transferência de votos para Guto Silva são na região Sudeste, na área de Prudentópolis (81,1% com apoio de Ratinho Junior), Centro Oriental (67,6%) e Oeste (66,9%). Na Capital, com 72,9%, ele fica muito perto de Greca (75,3%), que foi prefeito e tem nome reconhecido na cidade.

Rejeição e Apoio Político

Outro indicador que chamou a atenção nos corredores do Palácio Iguaçu foi que ele tem a menor rejeição entre todos os nomes testados, com apenas 11,6%. Beto Richa (32,8%), Requião Filho (28,8%), Sergio Moro (23%), Cida Borghetti (21,5%), Ênio Verri (15,7%) e Rafael Greca (14,6%) lideram esse índice. Ele mantém rejeição baixa entre todas as vertentes religiosas: entre evangélicos Guto Silva tem a menor rejeição entre os candidatos e entre católicos, a segunda menor, ao lado de Darci Piana.