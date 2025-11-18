Brasil - O processo que envolve o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) no plano de golpe de Estado entrou em uma fase decisiva e acelerada no STF (Supremo Tribunal Federal). Após a Primeira Turma rejeitar, por unanimidade, todos os recursos apresentados por sua defesa e pelos demais réus, o avanço processual pode abreviar o cronograma inicialmente previsto e permitir a prisão do ex-mandatário antes mesmo de dezembro.

Na semana passada, os ministros concluíram a análise dos embargos de declaração no plenário virtual. Com a publicação da ata do julgamento ontem (17), o acórdão — documento que formaliza a decisão — deve ser liberado já nesta terça-feira (18). A partir daí, abre-se novo prazo de cinco dias para que as defesas apresentem o último recurso possível dentro da ação penal.

A expectativa inicial era de que esse trâmite empurrasse qualquer decisão final para o próximo mês, já que o julgamento virtual permite aos ministros uma semana de prazo para votar. Entretanto, cresce nos bastidores do STF a avaliação de que o relator, ministro Alexandre de Moraes, pode determinar a prisão imediata de Bolsonaro e dos outros seis condenados, sem aguardar o esgotamento da análise dos novos recursos.

Precedente

A justificativa para uma medida desse tipo tem precedente. Em 2023, Moraes determinou a execução imediata da pena do ex-presidente Fernando Collor, condenado em ação por corrupção. Embora a defesa de Collor ainda tivesse um recurso pendente, o ministro entendeu que o pedido tinha “intenção meramente protelatória”, já que não apresentava fatos ou argumentos novos. Com isso, ordenou a prisão sem aguardar a publicação final do acórdão.

Caso Moraes adote o mesmo entendimento agora, Bolsonaro poderá ser preso ainda em novembro, se o ministro considerar que os recursos têm o objetivo de atrasar o processo. Nesse cenário, o “trânsito em julgado” — momento em que a pena se torna definitiva — deixaria de ser um pré-requisito para a execução da sentença.