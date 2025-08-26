Com “40 anos em quatro”, Tarcísio já discursa como possível candidato em 2026

São Paulo - Em um encontro que reuniu as principais lideranças da direita brasileira, em São Paulo, ontem (25), o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), foi tratado como candidato à Presidência da República em 2026. Embora evite confirmar publicamente a intenção, o tom dos discursos e as declarações feitas ao longo do evento reforçaram a percepção de que o nome do ex-ministro da Infraestrutura de Bolsonaro vai figurar no debate eleitoral do próximo ano.

Indagado pelo senador Ciro Nogueira (PP-PI), presidente do Progressistas, sobre qual seria o lema de um eventual governo, Tarcísio citou Juscelino Kubitschek. “Não sei qual vai ser o lema do próximo governo, mas sei que a gente precisa fazer quarenta anos em quatro”, afirmou, ecoando o histórico “cinquenta anos em cinco” de JK, presidente responsável pela construção de Brasília e símbolo do desenvolvimento nacional nos anos 1950.

Ao defender um salto de crescimento para o país, Tarcísio propôs a redução do número de ministérios — lembrou que a Argentina opera com apenas nove pastas, enquanto o governo Lula tem 39 —, a desindexação da economia, a revisão de benefícios tributários e uma maior sintonia entre Executivo e Congresso. “Estamos discutindo com as mesmas pessoas há quarenta anos. Ninguém aguenta mais”, declarou.

Apoios

As manifestações de apoio vieram de diferentes lados. O prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes (MDB), apontou o governador como “a maior referência da política brasileira hoje, supercompetente e superdedicado”. O senador Ciro Nogueira afirmou sentir “coragem e esperança” ao lado de Tarcísio.