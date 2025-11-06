Coluna Isto Posto

OS BONECOS (rrrssss)
Cascavel e Paraná - Na cidade de Sorriso, no Mato Grosso, prefeito do Município, uma vereadora do PL e dois vereadores do partido se retiraram de reunião em torno do tema: “Mulheres”, por não terem sido chamados para compor o dispositivo, numa reunião com a presença da aplaudida Michele Bolsonaro, confirmaram políticos locais em nota. Já um outro vereador, que pediu para não ser identificado, decidiu-se por tom jocoso, afirmando entre risos.
– Os “bonecos” se sentiram diminuídos com a presença da Michele.
Nota-se que o Brasil está da forma que está, talvez em vista de que nesta “que chamam de República,” a projeção, o marketing e o “aparecer na foto” sejam mais importantes que os acontecimentos. Que os próprios fatos. Vai povo… Vota.
O Tribunal de Justiça do Distrito Federal determinou que o X (antigo Twitter) apague uma publicação do deputado federal Nikolas Ferreira (PL-MG) em que ele associa o PT ao tráfico de drogas, chamando a legenda de “Partido dos Traficantes”.
A plataforma de Elon Musk tem até 48 horas, após ser notificada, para remover a publicação, caso não decida apelar.
Em Maringá, Boeing da Azul pousa com falha no lado direito do trem de pouso. Felizmente não pegou fogo ao arrastar-se na pista. Síndrome Brasil também na aviação? Ou economia na manutenção?
Sabemos das dificuldades daqueles que vivem da área de odontologia, mas segundo reclamações – e nós também somos alvos desse excesso – está difícil de continuar suportando “o bombardeio” de ofertas de trabalhos dentais. É só abrir qualquer canal que lá vem proposta de dente com parafuso, dente sem parafuso, conjuntos dentais ou isolados, enfim… é isso ou aparelhos auditivos. A vontade é dar “um soco” no computador. A propósito: Me disse um odontólogo que em Cascavel existem, no mercado de trabalho, MIL DENTISTAS. Tudo indica que novos diplomados nessa área – se insistirem pelo vestibular – irão encontrar muita dificuldade nessa profissão.
GRIFE
Em cada inauguração, há quem fale tanto em “aumento de emprego”, induzindo a uma realidade que procura esconder o que se conhece ser “subemprego” que, em respeito à verdade, bem que poderiam adotar nessas horas, quando propagam “novos empregos”, aquela antiga postura do Chico Anízio publicada logo aí abaixo como lembrança.
FOLHETINS
Povo gritando através da Imprensa e Redes Sociais, diante “do preço da carne”. É porque “esse povo” não percebeu nada sobre “outro aspecto” mais sério, mais delicado e mais importante: – sobre a qualidade do produto no que diz respeito aos hormônios. Os laudos de fiscalização acompanham o produto? Não!!! Então, que Deus tenha piedade de nossos fígados, estômagos, intestinos e demais olhos, ouvidos, nariz, garganta e cérebro, certamente. Afinal… hormônio é hormônio e, ao se espalhar… “a vaca foi pro brejo.”
“Nosso caríssimo Nelson Dalmina que prepare a Pedreira Quati. Se for adotada como lei a troca de fuzis por pedras – que a esquerda está a sugerir para a disciplina de Segurança (huuugghh) da Universidade Fluminense, o produto do Nelson, que é de boa qualidade, vai triplicar a procura. E, mesmo assim, como no Brasil o que mais cresce é a criminalidade… certamente corre-se o risco de “faltar pedra” para – com elas – combater bandido, substituindo fuzis. (Cristo não vem mais)
Por curiosidade: A Dilma passou a fazer parte do Corpo Docente da Universidade Fluminense?
MESA DE BAR
A esta Coluna um reclamante adiantou que há um gado, que vem retalhado do Mato Grosso, em caminhão frigorífico que, só “pelo peso dos hormônios” a carroçaria vem “gemendo nas molas até aqui”.
– Garçom… Mais uma gelada, por favor!