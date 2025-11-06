Coluna Isto Posto

OS BONECOS (rrrssss)

Cascavel e Paraná - Na cidade de Sorriso, no Mato Grosso, prefeito do Município, uma vereadora do PL e dois vereadores do partido se retiraram de reunião em torno do tema: “Mulheres”, por não terem sido chamados para compor o dispositivo, numa reunião com a presença da aplaudida Michele Bolsonaro, confirmaram políticos locais em nota. Já um outro vereador, que pediu para não ser identificado, decidiu-se por tom jocoso, afirmando entre risos.

– Os “bonecos” se sentiram diminuídos com a presença da Michele.

Nota-se que o Brasil está da forma que está, talvez em vista de que nesta “que chamam de República,” a projeção, o marketing e o “aparecer na foto” sejam mais importantes que os acontecimentos. Que os próprios fatos. Vai povo… Vota.

O Tribunal de Justiça do Distrito Federal determinou que o X (antigo Twitter) apague uma publicação do deputado federal Nikolas Ferreira (PL-MG) em que ele associa o PT ao tráfico de drogas, chamando a legenda de “Partido dos Traficantes”.

A plataforma de Elon Musk tem até 48 horas, após ser notificada, para remover a publicação, caso não decida apelar.

Em Maringá, Boeing da Azul pousa com falha no lado direito do trem de pouso. Felizmente não pegou fogo ao arrastar-se na pista. Síndrome Brasil também na aviação? Ou economia na manutenção?

Sabemos das dificuldades daqueles que vivem da área de odontologia, mas segundo reclamações – e nós também somos alvos desse excesso – está difícil de continuar suportando “o bombardeio” de ofertas de trabalhos dentais. É só abrir qualquer canal que lá vem proposta de dente com parafuso, dente sem parafuso, conjuntos dentais ou isolados, enfim… é isso ou aparelhos auditivos. A vontade é dar “um soco” no computador. A propósito: Me disse um odontólogo que em Cascavel existem, no mercado de trabalho, MIL DENTISTAS. Tudo indica que novos diplomados nessa área – se insistirem pelo vestibular – irão encontrar muita dificuldade nessa profissão.