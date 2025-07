Coluna Isto Posto

A uma viúva é criticado o uso de uma saia mais curta ou calça mais apertada ou seios não tão cobertos. Como viúva , principalmente, a mulher passa a ser mais escrava do que antes de casar. Há homens que são irmãos ou filhos de viúvas que se convencem que o marido, quando morreu, levou junto a alma da esposa, deixando por aqui só o corpo dela… Não admitem que quem morreu foi o marido e não ela. Num local noturno, certa vez, um amigo me apontou uma viúva que lá estava, me dizendo:

Cascavel e Paraná - Sem se falar em alguns países árabes, nos quais a mulher não é apenas relegada a tratamento ridículo, desprezível e insultante, em outros países do mundo – como e principalmente no Brasil – a mulher não é apenas tratada com destempero em várias circunstâncias e com muito menos sobriedade e respeito quando à ela se junta a situação de viúva . É notória a situação de desprezo à liberdade pessoal da mulher nesse nosso modelo de sociedade e, amparo a razão dessa minha opinião ao saber que, quando adolescente, a mulher é rigorosamente fiscalizada pelos pais.

– Certamente, por serem idiotas. E o que uma viúva menos precisa é ter que conviver com filhos idiotas a atazanarem, quando da condição de viúva, como se elas, viúvas, fossem evitar suas próprias vontades e desejos, pelo menos em pensamento, ao verem um homem com o qual simpatizaram, pois é ali, no pensamento, onde se configuram – com emoção – as maiores e desejáveis fantasias que, quer queira ou não queira uma sociedade refilada – as vezes pulverizada até e também por grande número de próprias mulheres, quando frutos de heranças genéticas anacrônicas, ali, na ebulição do pensamento, repito: “queiram ou não queiram” elas praticam o que bem desejam e é onde só elas e Deus têm acesso. No pensamento. No desejo.

GRIFE

Para podermos comparar, para distinguirmos o lado bom das sociedades, Deus permitiu a existência das bestas em nosso meio.

FOLHETINS

Não fomos informados até o momento se a Câmara de Vereadores de Cascavel vai ou não vai investigar a queima de dois milhões e seiscentos mil reais pagos a um instituto para que fornecesse um certificado – emoldurado – a Leonaldo Paranhos, para que ele montasse o Circo sem Lona que montou sobre “Cidade Mais Bonitinha”.

Sobre demonstrativos de Receitas e Despesas mensais do Município, também nenhuma intenção de praticar o que viria ser respeito pela população. Vai, povo…Vota!

Senhores vereadores: Esta Coluna continua recebendo pedido de informações sobre quanto Ela – população – gasta mensalmente em alugueis de prédios utilizados no serviço público. Repassaremos ao povo, por aqui, se os senhores nos enviarem, essa informação que à gestão municipal não interessa esclarecer. Consta que até mesmo “puxadinhos” pagam alugueis acima de 120 mil reais, desde a gestão do Leonaldo.

Notícias dão conta de que nessa época de chuvas, pistas derrapantes mais provocam acidentes. Nenhum gestor ou praticante de orientações e planejamentos até hoje levou em conta – em respeito ao usuário – asfalto “ANTI-DERRAPANTE”. Seria ilusão… Isso é coisa para a Alemanha, Londres, etc. Se praticar aqui, certamente, pouco sobrará para corrupção.

MESA DE BAR

Após até gato morto ter sido encontrado pelas ruas, chegou-se a conclusão por aqui que Deus fez o mundo e Cascavel fez “O IMUNDO”

– Garçom… Mais uma gelada, por favor.