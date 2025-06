Coluna Isto Posto

TELEVISÃO:

Cascavel e Paraná - Nesse mundo da televisão no qual – segundo o falecido Chacrinha – “nada se cria…tudo se copia”, já “saturaram” certos costumes (em mesa de bar dizem “encheu o saco”) como, por exemplo o tal de boa tarde/bom dia/boa noite do apresentador ao repórter, ao chama-lo, assim como a resposta “daquele de volta”. Mudem isso, chatos, obsoleto, arcaico, Chame o repórter sem essa de cumprimentos…assim como chamem o repórter e que “Esse” entre logo na notícia ao invés de ficar tagarelando, como “Boa tarde prá você também…etc..etc…etc…Isso ocorre desde que inventaram o “ao vivo” na TV. E ainda: Por que se esganiçarem no grito de goal? Já era!! O telespectador está “vendo” o jogo. O que justifica o berro??

A propósito…Cadê aqueles notáveis estilos de narração, marca de profissionais como Geraldo José de Almeida – Silvio Luiz – Luciano do Valle?? E até quando vai essa “enxurrada de mulheres” em coberturas de futebol? Elas são “para outras coisas”. Freira reza missa??

AINDA A TV : Gerador de Carcteres. Aquele teclado no qual o operador escreve o que é preciso para sair na tela. A maioria dos operadores daquela máquina parece que se convenceu que aquilo ali não passa de um simples enfeite para a imagem. Em transmissões de futebol, principalmente, são mais desastrosos ainda. Apenas segundos o insert fica no ar não possibilitando nem mesmo o telespectador chegar nos nomes “do meio de campo” para “o inabilitado” cortar os dizeres. E vaias também para o “diretor de TV” que não dá atenção à essas falhas. Também é preciso registro de procedimento incorreto em cenas que são cortadas em hora errada., como dois jogadores se estranhando e “o elemento do gerador” cortar pra outro lance.

Eduardo Leite, criatura que diz que governa o RGS, sobre-voou Santa Maria, em mais essa enchente. Prá que? Quando da última ocorrência desse tipo, fez o mesmo. E adiantou? Desde então não fez nada para prevenir novas cheias.

Entre Caxias do Sul e Nova Petrópolis, no RGS, cabeceira de rio cedeu. Rapaz de 21 anos morreu com o carro sendo arrastado pelas águas. Significa constatar nesse Brasil, mais parecido em tudo com um buraco, (roubam até de aposentado) que as pontes continuam caindo. Inspira-nos perguntar, por curiosidade: A Ponte da Amizade, em Foz, está garantida? “Os prevenidos” passaram a não arriscar. E são muitos.