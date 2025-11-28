Coluna Isto Posto

IMPRENSA FAZ DE CONTA
Cascavel e Paraná - O Blog MSN, já consideravelmente desgastado por manter a exaustão a linha de ataques a Bolsonaro, vez ou outra adota a estratégia de refletir notas da imprensa americana, quando dos disparos por lá de farpas contra o ex-presidente. Nos últimos dias andou reproduzindo conceitos distorcidos e publicados pelo New York Times. O que esse Blog daqui não esclarece é que esse Órgão – New York Times – é o Órgão mais esquerdista da imprensa americana, visceralmente contrário a Donald Trump. Acreditar no que Ele publica na área política é o mesmo que botar fé no Lula quando ele – debochadamente – anuncia-se como o “homem mais honesto do País”.
GRIFE
Gal. Hamilton Mourão volta, pela imprensa, a “murmurar conceitos” a respeito da ebulição política que desgraçadamente envolve o Brasil de hoje. Está provocando a comparação de ser Ele – atualmente – o BENTO MANOEL RIBEIRO. Para quem não sabe, Bento Manoel Ribeiro, na Revolução Farroupilha, praticou a “insensatez” de mudar de lado por três vezes.
FOLHETINS
Sobre o repórter José Roberto Neto – que nos perguntam por onde anda – Ele faleceu há mais de um ano. Nos últimos dias de vida andava verdadeiramente deprimido, pois se sentia pressionado (o que se negou a fazer) a criticar empresário, do qual era amigo e recebia até ajuda, como empréstimo de ônibus para visitas bairros em lances na sua área profissional. Excelente repórter confidenciou certa vez a este Colunista, depois de perguntado por que andava triste:
– “Querem que eu ‘baixe o cacete’ (expressão usada em jornalismo e que significa ‘crítica pesada’) num empresário que, além de ser meu amigo, é honesto e me ajuda muito”!!!
A depressão chegou a fazê-lo pensar, certa vez, até em alteração de rota. Faleceu numa Clínica aonde fora fazer exames por estar se sentindo mal – deprimido.
Na Guiné-Bissau o “papo é outro”. Militares assumiram ontem o controle do país. “Todas as instituições da República foram encerradas”. TODAS.
Notícia das páginas: “O Paraná passará a oferecer contraceptivo eficaz e gratuito”. Lembre-se: Anos atrás, quando o então prefeito Fidelcino Tolentino previu e tentou implantar esse programa de “planejamento familiar” quase o massacraram com críticas, ou seja, usaram a política para ataques em favor de objetivos avessos à uma necessidade. E agora? Vão pedir desculpas ao Tolentino ????
Símbolos históricos representam a Cultura de um povo. A preservação se faz mistér. O Ninho da Cobra, em Cascavel, é um Símbolo Histórico que, em seu tempo construiu, principalmente, consideráveis emoções. Sua reforma e recuperação, com auxílio do Governo do Estado, irão lembrar aquelas emoções e a decisão hoje leva-nos ao registro de cumprimentos pela iniciativa e o “melhor muito obrigado.”
Sabem quem é a advogada do Banco Master, aquele do jatinho de 200 milhões e mais trombadas? A esposa do Alexandre de Morais. (Cala-te boca, dizia o Jô)
MESA DE BAR
Ao lado do caixão do português Joaquim se encontrava uma bacia cheia de creme facial e o mais curioso é que os amigos que iam dar os pêsames à viúva, que se encontrava sentada ao lado da bacia de creme, introduziam a mão na bacia e massageavam o corpo de Joaquim. O patrício Manoel, por respeito, decide fazer o mesmo, mas foi tanta sua curiosidade que se acercou cuidadosamente da viúva e em voz baixa lhe pergunta:
– Por que todos estão passando creme no corpo do Joaquim? Foi por algum pedido dele em vida? Ou é uma tradição?
A viúva, dirigindo-lhe o olhar cheio de tristeza, lhe responde:
– Ora, pois!!! Você não sabe que Joaquim pediu que seu corpo fosse CREMADO ?
– Garçom… Mais uma gelada, por favor !