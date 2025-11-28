Coluna Isto Posto

IMPRENSA FAZ DE CONTA

Cascavel e Paraná - O Blog MSN, já consideravelmente desgastado por manter a exaustão a linha de ataques a Bolsonaro, vez ou outra adota a estratégia de refletir notas da imprensa americana, quando dos disparos por lá de farpas contra o ex-presidente. Nos últimos dias andou reproduzindo conceitos distorcidos e publicados pelo New York Times. O que esse Blog daqui não esclarece é que esse Órgão – New York Times – é o Órgão mais esquerdista da imprensa americana, visceralmente contrário a Donald Trump. Acreditar no que Ele publica na área política é o mesmo que botar fé no Lula quando ele – debochadamente – anuncia-se como o “homem mais honesto do País”.

GRIFE

Gal. Hamilton Mourão volta, pela imprensa, a “murmurar conceitos” a respeito da ebulição política que desgraçadamente envolve o Brasil de hoje. Está provocando a comparação de ser Ele – atualmente – o BENTO MANOEL RIBEIRO. Para quem não sabe, Bento Manoel Ribeiro, na Revolução Farroupilha, praticou a “insensatez” de mudar de lado por três vezes.

FOLHETINS

Sobre o repórter José Roberto Neto – que nos perguntam por onde anda – Ele faleceu há mais de um ano. Nos últimos dias de vida andava verdadeiramente deprimido, pois se sentia pressionado (o que se negou a fazer) a criticar empresário, do qual era amigo e recebia até ajuda, como empréstimo de ônibus para visitas bairros em lances na sua área profissional. Excelente repórter confidenciou certa vez a este Colunista, depois de perguntado por que andava triste:

– “Querem que eu ‘baixe o cacete’ (expressão usada em jornalismo e que significa ‘crítica pesada’) num empresário que, além de ser meu amigo, é honesto e me ajuda muito”!!!

A depressão chegou a fazê-lo pensar, certa vez, até em alteração de rota. Faleceu numa Clínica aonde fora fazer exames por estar se sentindo mal – deprimido.

Na Guiné-Bissau o “papo é outro”. Militares assumiram ontem o controle do país. “Todas as instituições da República foram encerradas”. TODAS.