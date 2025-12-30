Freio na farra

Brasil - O Comando da Aeronáutica bateu pé, mostrou que não tinha orçamento suficiente para a farra com jatinhos; o presidente Lula da Silva enquadrou a turma; e os ministros da Esplanada, enfim, tomaram jeito. Desde o início de novembro, houve uma queda brusca na demanda por aviões da FAB para voos sempre lotados, em agendas “de trabalho” questionáveis. Dezembro foi o mais fraco, com vários dias sem voos registrados, e a grande maioria das viagens foi priorizada para os ministros da Justiça e da Defesa, Ricardo Lewandowski e José Múcio, respectivamente. Aliás, ambos têm as prioridades, atualmente, para a requisição de jatos. Com exceção deles, o presidente da Câmara, Hugo Motta, pela prerrogativa do cargo, deu um pulinho em João Pessoa e na sua Patos (PB), terra natal. Em novembro, quem abusou dos jatos foi o presidente do Congresso, Davi Alcolumbre, visitando sua Macapá e fazendo lotação de 10 a 15 passageiros.

Ele voltará

Ex-presidente da Câmara e um dos mais experientes políticos hoje, Eduardo Cunha mudou seu domicílio eleitoral para Minas Gerais e articula palanques com prefeitos e vereadores das 853 cidades do Estado, para sua futura candidatura a deputado federal. No Rio, vai investir na reeleição da filha, Daniele Cunha (União). A família pode surgir com bancada forte de prefeitos e deputados estaduais aliados em 2026.

Papo da Virada

O ministro do STF Flávio Dino aterrissou em Teresina e foi para o interior, onde está hospedado na Pousada Manatti, de propriedade do sogro do governador Rafael Fontelles (PT). Desde anteontem, é só papo fiado e expediente informal com Fontelles e o empresário bolsonarista André Bahia.

Sindicato do mundo

Tem gente que implica com sindicalistas, mas os ministros do TST ficaram surpresos com o tamanho do nome de um reclamante na ação da greve dos petroleiros: “Sindicato dos Trabalhadores das Empresas Próprias e Contratadas na Indústria e no Transporte de Petróleo, Gás, Matérias-Primas, Derivados, Petroquímicas e Afins, Energias de Biomassas e Outros Renováveis e Combustíveis Alternativos no Estado do Rio”.