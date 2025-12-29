Conta corrente

Brasil -

Um famoso advogado recém-contratado para fazer a defesa de Daniel Vorcaro, do extinto Banco Master, tem feito chegar aos meios políticos o recado de que seu cliente esperava mais “engajamento” da classe política na defesa do Banco – e do próprio banqueiro. Enquanto alguns interlocutores entendem como um pedido de ajuda, outros veem como uma ameaça velada: podem surgir novos “vazamentos seletivos” de contratos feitos pelo banco, envolvendo figuras proeminentes.



Que inteligência…



Silvinei Vasques, preso pela polícia paraguaia após romper tornozeleira e tentar fugir pelo país, virou piada no meio policial. Ex-diretor da Polícia Rodoviária Federal, na qual também comandou o serviço de inteligência, o que se diz na classe é que… lhe faltou competência para a estratégia de fuga. Os agentes paraguaios não perdoaram o passaporte falso: puseram-lhe um capuz, algemas e sacolejou num camburão.



Turma do barril



Derrota para a greve anunciada por categorias da Petrobras. O presidente do Tribunal Superior do Trabalho (TST), ministro Vieira de Mello Filho, determinou no sábado (27) que os sindicatos devem manter 80% dos trabalhadores da petroleira e da Transpetro em atividade, com risco de multa de R$ 200 mil por dia em caso de descumprimento. O anúncio da greve foi feito dia 15 de dezembro, mas não prejudicou a produção de óleo.