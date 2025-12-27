Que História é Essa, Porchat?

Brasil - O vídeo do ator Fábio Porchat de shortinho (ou cueca?), descalço, ao lado de sandálias havaianas no principal salão do Palazzo Pamphilj, a Embaixada do Brasil em Roma, não poderia aparecer em momento pior para o embaixador Renato Mosca. Cabeças vão rolar na guilhotina virtual da Piazza Navona. A polêmica ocorre no momento em que o chanceler Mauro Vieira avalia mudanças no “circuito Liz Arden”, incluindo a Europa. Essa sala onde Porchat aparece escorado no piano (para piorar a cena) é super exclusiva, e poucos convidados ali entram. Mosca, que hospeda o ator no Palazzo de 400 anos, é um ex-chefe de cerimonial da então presidente Dilma Rousseff, sua madrinha no cargo que talvez não o salve mais a partir de hoje. Só para lembrete, esse salão que o humorista usou para “trolar” críticos do comercial das havaianas era o mesmo utilizado para recepções, séculos atrás, pelo Cardeal Pamphilj, que depois se tornou o…. Papa Inocêncio X. Ou seja, de salão histórico virou cenário para script político-ideológico.

Jornalismo x militância

A mídia ideológica – bancada por partidos de esquerda ou direita – tem o mesmo modus operandi quando notícias depõem contra seus protegidos. Não é diferente neste caso de Alexandre de Moraes. Uma revista e dois portais alinhados ao PT passaram a atacar a repórter Malu Gaspar, que revelou situações nada ortodoxas sobre o papel de um ministro do STF. Fato é que Malu faz jornalismo; e quem a ataca faz militância.

Comida na mesa

Produtores da Agricultura Familiar que cultivam arroz, uva e pescados terão apoio de R$ 14,6 milhões do Governo Federal para compra dos produtos. A aquisição será feita pela CONAB, através do Programa de Aquisição de Alimentos. Cada família poderá vender até R$ 30 mil por ano, independentemente de fornecerem para outras modalidades do PAA e do Programa Nacional de Alimentação Escolar.

Letras plurais

O Rio de Janeiro pode ganhar o Programa Cassandra Rios de Apoio e Fomento à Produção Literária e de Comunicação Popular e Comunitária Lésbica. Idealizado pela jornalista e escritora Camila Marins, o Projeto d Lei é das deputadas Dani Balbi e Verônica Lima e tramita na ALERJ. Ele prevê a regulamentação das contrapartidas socioculturais referentes ao apoio à produção literária independente e à pesquisa lésbica.