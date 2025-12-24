Feliz Natal, ministro

Brasil - O silêncio do conselho federal da OAB, o dos procuradores e associações classistas do Ministério Público Federal e de jornalistas-estrelas bajuladores de Alexandre de Moraes, diante dos bastidores revelados pela jornalista Bela Megale, fazem corar os mais caras-de-pau da República tabajara. A cegueira institucional e classista sobre o ministro do Supremo Tribunal Federal é um espelho do que é o compadrio corporativista no Brasil do atraso moral. Para estes, vale simplesmente fechar os olhos e deixar a poeira baixar. Na fila das perguntas, um contrato de inacreditáveis R$ 129 milhões para uma advogada sem histórico de grandes causas, mas sua esposa; a suspeita sobre o tráfico de influência no BC por um banco cliente da esposa; os imóveis milionários comprados sob o bojo de um instituto de educação que blinda o bolso contra impostos imobiliários. E segue o baile da vergonha alheia.

O vice predileto

Há no entorno do presidente Lula da Silva os entusiastas para que ele faça, na tentativa de reeleição, a reedição da chapa Lula-Alencar: desta vez com Josué Gomes, o filho do saudoso ex-vice presidente. Josué deixou a presidência da FIESP, e está “na pista”, segundo um interlocutor do presidente com o mercado financeiro. Lula gosta do rapaz.

Custo Brasil?

Não bastasse a onda de grandes empresas brasileiras trocando o País pelo Paraguai, com carga tributária reduzida e simplificada, as multinacionais que operam aqui parecem desistir do Brasil. Sem alarde, a IBM demitiu, há dois meses, toda a equipe de pesquisa e inovação para a América Latina, com sede no País. Concentrará este departamento na matriz americana.