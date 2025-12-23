O arco do Aro

Brasil - À medida que Janeiro desponta no calendário do recesso do Poder, uma dúvida imensa paira sob gabinetes políticos de Brasília e Belo Horizonte: Quem vai controlar em 2027 o 2º maior colégio eleitoral do Brasil, fiel da balança toda eleição, e um dos quatro Estados mais ricos do País? De um lado, o governador de Minas Gerais, Romeu Zema (NOVO), não tem sucessor eleitoral à altura. De outro, o PT carece de nome chamativo para as urnas. Por ora, o senador Rodrigo Pacheco (PSD), preferido do presidente Lula da Silva, desistiu da política. Tido como o sucessor natural de Zema, o vice Mateus Simões (PSD) não convence aliados ainda. Ele chamou centenas de prefeitos para reunião e avisou que o caixa está apertado para ano que vem. Desponta na língua afiada de caciques, devagar, mas tímido, o nome do Secretário de Governo, Marcelo Aro (PP). Com trânsito suprapartidário e entregando benesses para os municípios.

Mais uma lá

Já citamos quase uma dezena de empresas que mudam sede para Assunção ou abrem filial no Paraguai. Mais uma se interessa. O ministro da Indústria e Comércio do país vizinho, Javier Giménez, reuniu-se com executivos da têxtil brasileira Döhler S.A., que planejam instalar uma planta por lá. O Paraguai desburocratizou a administração e impostos não passam de 15% sobre vendas ou ganhos.

Mão grande

Pelo notório, a mão grande nos Correios não se resumiu ao comando que sucateou e quebrou a estatal. Lembram do Sedex que saiu do interior do Paraná para Minas, e custou R$ 124? Foi roubado. Passado um mês, foi a única encomenda que não chegou ao CD de Belo Horizonte. Segundo a leitora, eram convites de bodas de ouro dos pais. Apesar disso, a cerimônia aconteceu no domingo (21). Mas o ladrão não apareceu.

Risco na reputação

A nova campanha das Havaianas, em que a atriz Fernanda Torres inicia com a frase “eu não quero que você comece 2026 com o pé direito”, gerou uma enxurrada de críticas nas redes sociais sob suspeita de viés ideológico. A CEO do Grupo She, Claudia Martinez, que trabalha com gestão de risco reputacional, aconselha as empresas a adotarem a neutralidade, sobretudo em tempos de polarização. Veja mais no site.