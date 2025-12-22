Tristeza.jus

O Conselho da Justiça Federal (CJF) deu um banho de água fria em servidores do judiciário federal – de técnicos a juízes – e que pode ter efeito dominó em outras alas de togados: reduziu bem a lista de cidades, em todos os Estados, onde se paga o conhecido Adicional de Atividade Penosa, que pode engordar os contra-cheques em até 20% todo mês. Muita gente está chiando, principalmente os que trabalham longe das capitais, o circuito “Liz Arden” mais procurado para ocupação. Esse adicional (artigo 2º da Resolução CJF nº 954/2025) é pago há meses para aqueles que trabalham no interior e nas fronteiras, longe dos grandes centros. A turma mais prejudicada é a da Região Norte: os que batem ponto no Acre, Rondônia, Roraima e Tocantins. A classe sindical e associações de magistrados prometem cercar o conselho da CJF.



Luz própria



O presidente da Câmara, Hugo Motta, começa a mostrar que quer ter luz própria, sem ser ofuscado pelo apadrinhamento de Arthur Lira, como comentado nos bastidores. Primeira prova disso foi a decisão de cassar os mandatos dos enrolados judicialmente Eduardo Bolsonaro (PL-SP) – investigado na PGR e por faltas na Casa – e de Alexandre Ramagem (PL-RJ), condenado que fugiu para os Estados Unidos.



Xerifado online



O comando da Polícia Federal está de olhos abertos – e punindo – agentes e delegados que são coach ou fazem publicidade nas redes sociais com intuito de ganhos próprios, usando farda e distintivo. O que contraria o código de ética e as regras da corporação. Os policiais Pedro Cooke e Bruno Horn, conhecidos das redes em São Paulo, foram expulsos na quinta (18). Eles se defendem e dizem que vão provar que seguiram regras.