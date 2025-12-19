Briga por Marçal

Brasil - O comando do PRTB resolveu peitar o Tribunal Regional Eleitoral paulista e vai recorrer ao Tribunal Superior Eleitoral pela elegibilidade de Pablo Marçal. Em nota, a direção da resolveu comprar uma briga perigosa: insinuou que houve decisão política no TER-SP, no que seria a tentativa de barrar o coach na candidatura a presidente da República. O recurso jurídico está pronto. “A decisão anterior carece de fundamentação técnica robusta, apresentando indícios de ter sido influenciada por considerações de cunho político”, informa a nota.

Pesquisa em risco

A Academia Brasileira de Ciências e a Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência alertam para riscos à pesquisa pública e pedem que os recursos à área no Orçamento de 2026 sejam recompostos. As entidades explicam que a redução das verbas destinadas ao CNPq, à Capes e às unidades de pesquisa do MCTI compromete o funcionamento de laboratórios e formação de novos pesquisadores.

Saúde & viagem

Zoo deprê

Um leitor de Brasília voltou no sábado (13) ao zoológico da capital, após 10 anos sem visitá-lo, e ficou estupefato com o que viu. Ou melhor, o que não viu. Não tem mais girafas, gorila, leões, rinoceronte etc. Os macacos “pareciam deprimidos”, e os aviários com menos animais que anteriormente. O GDF lançou a gratuidade aos domingos, mas o visitante encontrará, talvez, mais quiosques de comércio do que bichos.