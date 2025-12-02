Xerife paulista

Brasil - A escolha do delegado da Polícia Civil Nico Gonçalves para secretário de Segurança Pública do Estado de São Paulo não poderia ter nome melhor no momento para o Governo Tarcísio de Freitas. Além de contrapeso no comando da pasta (Guilherme Derrite, de saída, é um PM), algo que prestigia as forças, Nico tem mais de 40 anos de atuação, chefiou diferentes e importantes departamentos, tem estilo conciliador e bom trânsito nas duas polícias, e lida bem com a imprensa há décadas. Derrite agora vai aproveitar o iminente recesso na Câmara dos Deputados para descansar, e se dedicará à sua pré-candidatura ao Senado a partir de fevereiro.

$alamaleque

O Senado aprovou o nome de Alfredo Cesar Martinho Leoni como novo embaixador brasileiro em Bagdá. O Brasil é o único país da América do Sul a manter embaixada no Iraque. De janeiro a junho deste ano, o volume de exportações do Brasil para o país do Oriente Médio cresceu 8,7%, alcançando US$ 733 milhões.

Mais seguros

Romero Rodrigues (PODE-PB) apresentou projeto de lei que cria o Programa Nacional de Confidencialidade de Endereço para Proteção de Vítimas de Violência e Perseguição, inspirado no modelo norte-americano Address Confidentiality Program, criado para proteger a localização de pessoas em situação de risco.

Racismo no trabalho

Dados do Oldiversity, da Croma Consultoria, apontam que 63% das pessoas pretas acreditam que as empresas discriminam na contratação. A proporção é alta, mas diminuiu em relação a 2023 (73%). Entre a população geral, 56% compartilham dessa visão. Já 58% das pessoas pretas entrevistadas sofreram algum tipo de racismo. E no trabalho, 34% delas dizem terem sido vítimas de discriminação.