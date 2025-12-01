Refém do Senado

Por essa os palacianos não esperavam. A derrubada em sessão do Congresso dos 52 de 63 vetos do presidente Lula da Silva sobre as novas regras de licenciamento ambiental – que vão beneficiar o desmate e o agro, segundo os ambientalistas – atinge em cheio a articulação de Jorge Messias para a vaga no Supremo Tribunal Federal. A equação é simples: o Governo Lula quer questionar judicialmente a derrubada ao STF, mas a ação passaria justamente pela Advocacia-Geral da União comandada por Messias. Neste momento em que ele precisa da maioria dos votos de um Senado que peitou o Palácio. Refém da Casa Alta, que derrubou os vetos e cuja maioria preferia o senador Rodrigo Pacheco no Supremo, Lula mandou segurar a ação. Mas a hora da briga e do grande dia de Messias no plenário tem prazo.



Boa sorte!



O Brasil recebeu o sinal verde do Governo da Coreia do Norte para que o ministro de segunda classe Ricardo Primo Portugal comande a embaixada brasileira em Pyongyang. Sim, para quem não se lembra, temos uma embaixada no país do ditador Kim. O Brasil é o único latino-americano com unidade lá. Primo ainda será sabatinado pelo Senado.



A nova máfia



O deputado André Fernandes (PL-CE) quer alterar a Lei de Organizações Criminosas para incluir como crime a expulsão coercitiva de moradores por facções criminosas. Diversas cidades do Ceará tiveram seus habitantes expulsos de casa pelo PCC e CV, em áreas sem a presença ostensiva da PM. O PL deve reunir outras propostas do tipo apensadas ainda durante a CPI do Crime Organizado.



Seu plano..



As reclamações contra planos de saúde na ANS caíram 14,8% entre janeiro e outubro de 2025 em comparação ao mesmo período de 2024. O total de queixas saiu de 324,3 mil para 276,4 mil, no universo de 53 milhões de beneficiários. O levantamento considera o total de Notificações de Intermediação Preliminar, forma de registrar reclamações. Para a FenaSaúde, a redução se deve sobretudo à melhoria na comunicação das operadoras.