Refém do Senado
Brasil -
Por essa os palacianos não esperavam. A derrubada em sessão do Congresso dos 52 de 63 vetos do presidente Lula da Silva sobre as novas regras de licenciamento ambiental – que vão beneficiar o desmate e o agro, segundo os ambientalistas – atinge em cheio a articulação de Jorge Messias para a vaga no Supremo Tribunal Federal. A equação é simples: o Governo Lula quer questionar judicialmente a derrubada ao STF, mas a ação passaria justamente pela Advocacia-Geral da União comandada por Messias. Neste momento em que ele precisa da maioria dos votos de um Senado que peitou o Palácio. Refém da Casa Alta, que derrubou os vetos e cuja maioria preferia o senador Rodrigo Pacheco no Supremo, Lula mandou segurar a ação. Mas a hora da briga e do grande dia de Messias no plenário tem prazo.
Boa sorte!
O Brasil recebeu o sinal verde do Governo da Coreia do Norte para que o ministro de segunda classe Ricardo Primo Portugal comande a embaixada brasileira em Pyongyang. Sim, para quem não se lembra, temos uma embaixada no país do ditador Kim. O Brasil é o único latino-americano com unidade lá. Primo ainda será sabatinado pelo Senado.
A nova máfia
O deputado André Fernandes (PL-CE) quer alterar a Lei de Organizações Criminosas para incluir como crime a expulsão coercitiva de moradores por facções criminosas. Diversas cidades do Ceará tiveram seus habitantes expulsos de casa pelo PCC e CV, em áreas sem a presença ostensiva da PM. O PL deve reunir outras propostas do tipo apensadas ainda durante a CPI do Crime Organizado.
Seu plano..
As reclamações contra planos de saúde na ANS caíram 14,8% entre janeiro e outubro de 2025 em comparação ao mesmo período de 2024. O total de queixas saiu de 324,3 mil para 276,4 mil, no universo de 53 milhões de beneficiários. O levantamento considera o total de Notificações de Intermediação Preliminar, forma de registrar reclamações. Para a FenaSaúde, a redução se deve sobretudo à melhoria na comunicação das operadoras.
Mala & coldre
Marcos Pollon (PL-MS) apresentou dois projetos de lei para que seja concedido porte de armas de fogo a empregados responsáveis pela gestão de estoques ou valores superiores a um salário-mínimo, e para empresas que exerçam atividades de comércio, armazenagem, transporte, importação entre outros. É para combater os casos de assalto em saidinha de banco e até o roubo de transporte de mercadorias nas estradas.
Casa de aço
O formato steel frame para construção de casas e prédios avançou no Brasil. Prova disso é que o tema será destaque no Conexão CBIC amanhã em Brasília. O empresário Roberto Justus, CEO do Grupo SteelCorp, participará de um painel para expor dados do setor. A SteelCorp inaugurou em setembro fábrica em Cajamar (SP), com capacidade de produzir até 10 mil unidades habitacionais por ano.
ESPLANADEIRA
Associação Israelita Fortunee de Picciotto supera 30 mil atendimentos em 2025. #Prime Energy registra alta de 52% em novos contratos no Mercado Livre de Energia. #SMZTO investe na QÓculos, 17ª marca do Grupo, 1ª do segmento ótico. #Heavenly International School apresenta espetáculo High School Musical, amanhã no DF. #SulAmérica lançou 1º fundo listado na B3, o SUIN11. #Na COP30, iGUi trabalhou conscientização das pessoas sobre uso da água.