Cautela no Palácio

Brasil - A semana no Congresso deve girar em torno de prisão de Bolsonaro e o seu impacto eleitoral. Depois de duas semanas de recesso branco, deputados e senadores medirão a temperatura política do rocambolesco caso de “meti um ferro quente aí” na tornozeleira eletrônica. O Governo, no entanto, prega cautela. Especialista em vitimismo, o presidente Lula da Silva sabe que Bolsonaro pode se transformar em mártir e, com isso, ser o fiel da balança para 2026. De qualquer forma, o PT e aliados vão bater bumbo efusivamente com a prisão do ex-presidente, tanto em plenário como nas comissões.

Três pesos

Causa estranheza a insistência de expoentes da esquerda e de militantes jurídicos, e do ministro Alexandre de Moraes, do STF, em indicar que Jair Bolsonaro, com saúde frágil, deve ser preso numa cela em presídio federal. Ex-presidentes, Lula da Silva cumpriu parte de pena em sala da PF, com TV. Fernando Collor, condenado por roubar R$ 30 milhões da BR, está em domiciliar numa cobertura de praia.

Um pulinho ali

O deputado Eduardo Bolsonaro (PL-SP) deu uma fugidinha dos EUA e desembarcou em El Salvador, país do ultradireitista presidente Nayib Bukele. A comitiva contou com o senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) e os deputados Paulo Bilynskyj (PL-SP) e Nikolas Ferreira (PL-MG), que evitou Eduardo. O grupo conheceu a política de segurança e encarceramento de marginais, mas não conseguiu um café com Bukele.