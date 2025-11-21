Segurança & Meio Ambiente

Brasil - Após a Operação Contenção do Governo do Rio, a palavra segurança pública ganhou destaque (nas redes sociais e nos gabinetes de outros governadores) e virou tema central: 34% dos posts, 68% dos likes e 75% dos comentários (engajamento médio 9,5%), segundo levantamento do fim de 28 de outubro a 11 de novembro da DadoDado Insights, do Rio. Enquanto o presidente Lula da Silva (PT) saiu pela tangente na pauta, priorizando o debate do clima e meio ambiente da COP30, os governadores, em especial de oposição, entraram forte no assunto. A empresa analisou posts da Presidência e de sete governadores com possíveis ambições nacionais: Tarcísio de Freitas (Rep-SP), Ronaldo Caiado (União-GO), Romeu Zema (NOVO-MG), Cláudio Castro (PL-RJ), Ratinho Jr. (PSD-PR), Jorginho Mello (PL-SC) e Eduardo Leite (PSD-RS). “Segurança será prioridade na batalha de narrativas de 2026”, diz João Nonato, CEO da DadoDado. Veja análise completa no site da Coluna.

PIB & Segurança

O PIB está atento ao tema. No sábado dia 29 o grupo Esfera Brasil, que reúne dezenas dos maiores empresários do País e investidores estrangeiros, vai debater no Rio de Janeiro a questão com Vinícius de Carvalho, da CGU, ministro Bruno Dantas, do TCU, e Victor dos Santos, do Governo do Estado na 3ª edição do Seminário Esfera Rio, no Copa Palace. Na pauta também a energia e desenvolvimento social.

Camarote camarada

Pelo ritmo do batuque entre portas de gabinetes de Macapá, o camarote camarada do Estado na Sapucaí em fevereiro vai bombar de gente importante, mas pode dar água no chope. Procurado pela Coluna sobre se questionaria os R$ 10 milhões doados pelo povo do Amapá à Escola Mangueira, do Rio, o MP foi direto: “Informo que existe apuração no âmbito do Ministério Público do Amapá, mas está em caráter sigiloso”.