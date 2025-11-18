E o povo sambou…

Brasília - Com um dos mais baixos Índices de Desenvolvimento Humano do Brasil, enquanto vê o carimbó do Pará dançando sobre bilhões de reais da COP30 e a vizinha Guiana prosperando em bilhões de dólares pela exploração do petróleo, o Governo do Amapá decidiu contribuir para a baixa estima da população que sofre sem emprego e renda. O Governo vai pagar R$ 10 milhões (isso mesmo) à agremiação Escola de Samba Mangueira, do Rio de Janeiro, para ser o enredo como homenageada no Carnaval de 2026 na Marquês de Sapucaí – evento privado e controlado por liga de contraventores. A decisão foi do governador Clécio Luís (ex-PSOL e hoje no Solidariedade), apoiado pelo presidente do Senado, Davi Alcolumbre (União), seu conterrâneo, conforme noticiado pelo portal Infomoney. Procurado por e-mail, o gabinete do governador não se posicionou. A Coluna perguntou se o Ministério Público estadual vai questionar o investimento, e o ritmo até este momento é de silêncio nessa arquibancada.

Na carne

Após quatro dias da operação da Polícia Civil na Saúde, o governador Ibaneis Rocha (MDB) exonerou o faz-tudo na gestão, considerado o braço-direito, Olegário Oliveira de Moraes – que a oposição na Câmara Distrital aponta como homem-bomba do GDF. Toda a segurança militar da Chefia de Gabinete também dançou. Ibaneis quer limpar o caminho para sua candidatura ao Senado, mas… a equipe tem deixado pedras.

Mulher de negócios

Depois de ver ignorado o seu pedido de agrément para um novo Embaixador no Brasil, Israel indicou como Encarregada de Negócios a diplomata negra Rasha Atamni, 1ª mulher árabe-muçulmana a representar o país no exterior. Rasha Atamni já atuou na Turquia e na Coreia do Sul. Sua prioridade é desconstruir a imagem de país segregacionista, fortemente vendida pelas ONGs vinculadas aos palestinos.

Susto no ar

Passageiros do voo Latam 8146 (prefixo PT-MUF), que decolou de Guarulhos (SP) para Lisboa, passaram um susto na noite de domingo. O avião já rumava para águas internacionais na altura do Nordeste quando o comandante mudou a rota para pousar em Fortaleza, por causa de um mal súbito de um bebê. Desembarcaram a mãe, babá e o pequeno para atendimento, e o voo seguiu para Portugal.