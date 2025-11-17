Marçal na pista

Brasília - O PRTB está comemorando a decisão do Tribunal Regional Eleitoral paulista que derrubou a inelegibilidade de Pablo Marçal. Depois do “estrago” que o coach outsider causou em candidaturas de políticos tradicionais em São Paulo, na disputa pela prefeitura, o partido aposta tudo em seu nome para embolar o quadro da disputa presidencial de 2026. Consideram que o pleito municipal foi uma grande vitrine eleitoral para aquele que, para a oposição, é um boquirroto. A ideia do PRTB é lançá-lo na disputa, mas também aceitar convites para diálogos sobre eventual coalizão.

Chapa pronta

Jair Bolsonaro só não anunciou ainda Tarcísio de Freitas como o seu candidato a presidente por causa do Republicanos – que está super assediado pelo Governo Lula e mantém (por ora) a fidelidade ao PL (leia-se mais Valdemar da Costa Neto). Mas o projeto é, independentemente do partido que escolher, o governador sair na cabeça de chapa e o senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ), o filho Zero Um, como vice.

Do lado de lá

Quatro deputados húngaros visitaram a Câmara na quinta-feira (13), depois de passarem pelo Rio de Janeiro e a caminho de Belém, para a COP30. Aliados do presidente de ultra-direita Viktor Orbán, eles se reuniram com colegas da Câmara, com os palacianos de olho à espreita. A turma, que elogia o ex-presidente Bolsonaro, é vista no Governo com desconfiança, por questões ideológicas.

Seu passaporte

A assessoria parlamentar da Polícia Federal fez alguns avanços, mas sofreu ao “passar o chapéu” num Congresso cheio de alvos. Não conseguiram encaixar emendas à Lei Orçamentária, apesar das duas semanas de pressões junto aos deputados. Na Comissão de Relações Exteriores, presidida por Filipe Barros (PL-PR), investigado pela PF e STF, pediram dinheiro para a emissão de passaportes.