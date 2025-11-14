Cercando conexões

Brasil - A oposição promete não arrefecer na pressão contra organizações criminosas transnacionais que operam na América Latina. A nomenclatura não valerá para CV e PCC, por exemplo, mas o deputado Rodrigo Valadares (União-SE) protocolou PL que denomina organizações terroristas o Cartel de los Soles (México) e o Tren de Aragua (Venezuela) – que têm conexões com as duas facções no Brasil, segundo investigações federais. O PL não será apensado à proposta relatada pelo Secretário de Segurança de São Paulo, deputado Guilherme Derrite. De qualquer forma, é mais uma proposta que pressiona o Palácio do Planalto e coloca o presidente Lula da Silva numa calça-justa. A defesa de Lula sobre o regime de Nicolás Maduro, em Cúpula da CELAC, convocada às pressas, é outro elemento a ser devidamente explorado. O Cartel de los Soles tem trânsito livre na Venezuela e o Tren de Aragua, já atua nos EUA.

Oi, padrinho…

A Polícia Federal prendeu em flagrante na quarta (12) um empresário suspeito de corrupção ativa, dentro da Prefeitura de Murici (AL), administrada por Remi Filho (MDB-AL), sobrinho do senador Renan Calheiros (MDB-AL). O empresário estava com R$ 270 mil em espécie dentro da sede. A PF não divulgou o seu nome, e foi levado no camburão para Maceió.

Ten$ão

O que se diz na Faria Lima é que seu ex-queridinho Daniel Goldberg vem colecionando fracassos. Da sua época de Farallon, problemas como Cervejaria Petrópolis, Coteminas e FMU se empilham desde sua saída. Na Lumina, sua gestora atual, comprou participação na Verde Asset para poder dizer aos quatro ventos que era “chefe” de Luis Stuhlberger, mas ambos entregaram ações da gestora para a Vinci Compass. E seu maior investimento, uma dívida para a New Fortress Energy, está prestes a colapsar.

Depois da tempestade

A Conab, em parceria com a Defesa Civil, entregou 1.500 cestas de alimentos a famílias afetadas pelo tornado que destruiu as pequenas cidades de Rio Bonito do Iguaçu (PR) e Laranjeiras do Sul (PR). As cestas, de estoques do Governo Federal, em média, têm 25 kg de alimentos e estavam armazenadas na unidade da CONAB em Rolândia (PR).