Brasília - Do jeito que segue o cenário, a Agência Nacional de Petróleo (ANP) vale um script de trailer policial (federal). Dois novos diretores, Pietro Mendes e Artur Watt, quiseram mostrar trabalho (provavelmente a seus padrinhos) e arrotaram na mídia supostas irregularidades da Refit no Rio de Janeiro. São da mesma agência que, em fiscalizações recentes, nada encontrou de irregular na refinaria. Pietro e Artur entraram na ANP apadrinhados pelo partido PSD, noticiou o portal “O Bastidor”. O primeiro é nome de confiança do ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira. E o senador Otto Alencar apadrinhou o segundo, seu sobrinho. A Coluna já revelou que, para fiscalizar a Refit, a ANP se embasou em reports do ex-conselheiro da agência Carlos Orlando Henrique, hoje diretor do Instituto Brasileiro de Petróleo, o IBP – concorrente da refinaria. Fica a pergunta: O que o PSD e o IBP realmente querem da Refit?

Tão perto

A apenas 26 km da cidade Rio Bonito do Iguaçu (PR), devastada por um tornado há dias, fica a Hidrelétrica Salto Santiago, da francesa Engie – antiga Eletrosul e ex-Tractebel. Até ontem, nenhum pio ou sopro de vento de lá de ajuda financeira ou estrutural para a prefeitura da cidade vizinha. Poderiam fazer bonito e dar exemplo com a presença marqueteira do presidente Emmanuel Macron na COP30.

Olha a injeção!

Pelo ocorrido no Rio, não são apenas os bolsonaristas têm divergências com o STF. A deputada Enfermeira Rejane (PCdoB-RJ) criticou o Supremo em uma audiência da Comissão de Saúde da Câmara dos Deputados. Rejane saiu em defesa da Enfermagem que, segundo ministros togados, deveriam ter escala de 44h semanais e não de 30h, conforme determina a PEC-19.

Parceria mundial