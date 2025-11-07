Judiciário inclusivo

Brasil - O número de magistrados com algum tipo de deficiência cresceu nos últimos anos no Judiciário brasileiro, passando de 106 em 2021 para 233 em 2024, segundo levantamento da Coluna junto ao painel de dados do Conselho Nacional de Justiça. O Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais (MG) e o Tribunal Regional Federal da 1ª Região (DF) lideraram o ranking no ano anterior, com 14 magistrados PCDs. A quantidade de juízes leigos (auxiliar da justiça) também aumentou no período e passou de 19 em 2021 para 37 em 2024. O Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro aparece na frente, com 10 juízes leigos registrados como PCDs.

Os suspeitos

Há fortes indícios de conflitos de interesse na ação da Agência Nacional do Petróleo que interditou a Refit em setembro – caso já publicado pela Coluna. No entanto, uma investigação realizada pelo O Bastidor revela mais: os novos diretores (Pietro Mendes e Artur Watt) haviam assumido semanas antes de a ação acontecer, ambos indicados pelo PSD e com o apadrinhamento de importantes figuras políticas.

Bolsa-Desempenho

Os profissionais de segurança pública e defesa social do Brasil podem ganhar agora uma Bolsa-Desempenho. A proposta foi aprovada pela Comissão de Segurança Pública da Câmara e terá o valor de até 20% da remuneração mensal do servidor. O benefício será concedido apenas àqueles que não apresentarem infrações administrativas graves nos últimos 12 meses anteriores ao período de avaliação.

Discurso repetido

A Embaixada da Rússia tem passado um comunicado para deputados e senadores, que informa sobre a Estônia, uma das ex-repúblicas soviéticas, estar discriminando cidadãos de origem russa. E este mesmo argumento foi usado para o presidente Vladimir Putin invadir a Ucrânia e tomar Crimeia, em 2014.