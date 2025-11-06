Cria x Criador

Brasil - O ministro Wellington Dias (MDS) jura que não é verdade, mas fontes seguras da Coluna informam que ele quer seu filho como vice na futura chapa da tentativa de reeleição do governador do Piauí, Rafael Fonteles (PT-PI). É o jovem médico Vinicius Dias, mas o governador resiste ao pedido e planeja sacramentar o atual secretário de Educação, Washington Bandeira, na chapa. O caldo entornou na mesa dos aliados: a cria (Fonteles) se voltou contra o criador (Wellington Dias). Neste cenário, o ministro, que ajudava o governador a obter um empréstimo de R$ 2,5 bilhões para o Estado, agora faz vista grossa – até que o governador avalie, claro, com mais atenção a indicação para a chapa.

Fama & Política

O advogado do deputado Filipe Martins (PL-TO), Jeffrey Chiquini, foi visto circulando pelas comissões da Câmara dos Deputados na última terça-feira (4). Ele experimentou a fama conquistada em suas redes sociais – foi parado diversas vezes para tirar fotos. O advogado deve disputar uma cadeira ao Senado pelo Paraná em 2026, junto com o deputado Filipe Barros (PL-PR).

Desespero

Além da diplomacia brasileira, tem mais gente com medo de um possível fracasso da COP30, em Belém. Uma empresa britânica, do setor de energia renovável, resolveu contratar o ex-jogador Ronaldinho Gaúcho por R$ 2 milhões para comparecer nos eventos oficiais da cúpula. A jogada é uma tentativa de atrair público e interesse da mídia.

Mau clima

A República Dominicana cancelou a 10ª Cúpula das Américas, que seria realizada em dezembro. O cancelamento se deve aos estragos provocados no Caribe pelo furacão Melissa, que já deixou mais de 50 mortos. Contudo, o motivo que circula nos bastidores é a divergência política entre esquerda e direita. Foram excluídos do evento Cuba, Nicarágua e Venezuela, mas o México saiu em defesa deles e decidiu não ir também.