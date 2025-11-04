Alvo dos golpistas

Brasil - Os millennials (nascidos entre 1980 e 1990) foram os mais afetados por golpes na Black Friday – concentram 30% das tentativas em 2024. Os dados são do Mapa da Fraude 2025, do Serasa Experian. Esse grupo também liderou as compras online, com mais de dois milhões de transações. No total, o estudo monitorou 5,2 milhões de compras, com movimentação em R$ 3,5 bilhões. No período, foram interceptadas 32,4 mil tentativas de golpes digitais, o que evitou o prejuízo de R$ 51,8 milhões. O Sudeste apresentou o maior número de compras no e-commerce no Brasil (3,1 milhões), dos quais 0,6% foram bloqueados por fraude.

Em alta

A repercussão da megaoperação no Rio de Janeiro levou o governador Cláudio Castro de 12º para o 4º lugar no ranking de performance online de governadores no País, apontam dados da DadoDado Insights Estratégicos. Castro recebeu uma onda de seguidores, comentários e compartilhamentos em suas redes sociais. O levantamento também mostra que 85% dos comentários são de apoio ao político e a operação.

Sem fôlego

O corpo diplomático brasileiro enfrenta um desafio: garantir um quórum para a COP30, apesar de todas as dificuldades de logística e infraestrutura. A Conferência seria a vitrine internacional para o presidente Lula da Silva. Contudo, grandes líderes não estarão presentes, como os presidentes Donald Trump (EUA), Xi Jinping (China) e Vladimir Putin (Rússia) – grandes parceiros comerciais do País.

Tchau Brasil

O Embaixador da Palestina no Brasil, Ibrahim Alzeben, deixará o cargo após a COP30, em novembro. À frente da Embaixada desde 2008, Alzeben é reconhecido como um dos mais admirados representantes palestinos que passaram pelo Brasil. O comunicado foi publicado pelo portal BSB Flash (@bsbflashoficial).