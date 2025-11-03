Expansão do crime

Brasília - O clima pode esquentar nesta terça-feira (4) na Comissão de Relações Exteriores da Câmara e a pauta será a expansão do crime organizado no Brasil. Além do ministro da Justiça, Ricardo Lewandowski, foram convidados o DG da ABIN, Luiz Fernando Côrrea e o DG da Polícia Federal, Andrei Rodrigues, para reunião fechada da Comissão Mista de Controle das Atividades de Inteligência. O presidente da Comissão, Filipe Barros (PL-PR), quer saber o que a Inteligência reuniu até agora a respeito da criminalidade no País. O Governador Cláudio Castro (PL) e os responsáveis pela Inteligência no Rio de Janeiro também foram chamados. O intuito é verificar se o Governo Federal foi informado a respeito da expansão das facções e o que foi feito para pará-los. A reunião não deixaria o Governo contente, já que a ABIN é subordinada à Casa Civil, e o ministro Rui Costa não quer que Côrrea critique o Governo. E apesar de indiciado pela PF, Luiz Fernando Côrrea permanece no cargo com o apoio do ministro.

Honraria

Marcus Vinícius Cardoso de Carvalho, Rodrigo Velloso Cabral, Cleiton Serafim Gonçalves e Heber Carvalho da Fonseca, policiais que morreram na operação mais letal do País, ocorrida semana passada no Rio de Janeiro, vão receber a Medalha Tiradentes post mortem da Alerj. As proposições são assinadas por deputados de direita e centro, incluindo o decano da Casa, o deputado Luiz Paulo (PSD-RJ).

Exemplo

Em tempos de gastança com o dinheiro público, governadores torram milhões com o fretamento de jatinhos, e ministros do Judiciário estão sempre atrás dos aviões da FAB, enquanto o Governador do Espírito Santos, Renato Casagrande (PSB), dá o exemplo. Casagrande foi visto na manhã da última sexta-feira (31), no Aeroporto de Brasília, embarcando para Vitória em um voo comercial, acompanhado apenas de um assessor.

Justiça feita

Uma decisão do Supremo Tribunal do Trabalho determinou a reintegração de 54 funcionários com deficiência dispensados pela Eletrobras, agora Axia Energia. Com a defesa do escritório Marcus Neves Advogados Associados, a Corte reconheceu que as dispensas violam a cota mínima de 5% de pessoas com deficiência no quadro de funcionários da empresa, exigida na lei.