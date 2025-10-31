O plano Kassab

Brasil - A possível candidatura do governador do Paraná, Ratinho Júnior (PSD-PR), à Presidência, não passa de uma estratégia de Gilberto Kassab para vender caro o apoio do PSD nas eleições de 2026. Mas Ratinho bate pé e confia no seu potencial de crescimento nas pesquisas, nas quais já aparece com índices razoáveis nas espontâneas. Em um eventual Governo de direita, o objetivo do PSD no Paraná é controlar a Usina Itaipu Binacional – que fornece mais de 80% de energia consumida no Estado. No entanto, os planos de Kassab são outros. O presidente e os caciques do PSD podem usar o eventual poder eleitoral nacional de Ratinho para barganhar uma coalizão em eventual 2° turno.

De$enrola

O Programa Desenrola alcançou R$ 4,9 bilhões em transações aprovadas. Do total acordado, R$ 4,56 bilhões já foram pagos, e o restante será quitado em parcelas futuras, segundo balanço oficial. As negociações resultaram na extinção ou suspensão de 6.422 ações judiciais e superaram em quase R$ 1 bilhão a meta inicial, que previa arrecadação de R$ 4 bilhões.

Fora do foco

O Governo Lula da Silva não gostou nada da visibilidade que a operação no Rio de Janeiro contra o Comando Vermelho teve. Para o Presidente, a ação do governador Cláudio Castro tirou de pauta as negociações com os EUA. Por outro lado, lembra um deputado do PT, “foi até bom, porque até agora essa negociação não produziu nada”.

Dados públicos

A Autoridade Nacional de Proteção de Dados abriu consulta pública sobre a minuta de resolução que regulamenta o compartilhamento de dados pelo setor público. O objetivo é reunir contribuições da sociedade sobre os requisitos e procedimentos que deverão ser seguidos, inclusive em casos que envolvam organizações privadas. A consulta ficará aberta na plataforma Participa Mais Brasil até 12 de dezembro.