Caçada nacional

Brasil - A Inteligência da Polícia Civil do Rio de Janeiro descobriu nas investigações que o Complexo do Alemão se tornou Quartel General do Comando Vermelho (CV). A comunidade recebia faccionados do Norte (Amazonas e Pará) e Nordeste (Ceará e Bahia) com hospedagem para treinamentos teóricos e práticos sobre armamento pesado e tática de guerrilha. Ao retornarem para seus Estados “treinados”, praticam ataques, expansão de territórios e invasão de favelas, em confronto ao Primeiro Comando da Capital (PCC), a facção rival. Esses confrontos são financiados pelo CV do Alemão. O Complexo virou um celeiro de bandidos. Inclusive, muitos dos mortos na operação no Rio seriam de outros Estados – oficialmente foram 33 de outros Estados, mas com o aparecimento de 74 corpos ainda não identificados, o número vai crescer. O Governo da Bahia, por exemplo, perdeu o controle da segurança pública, principalmente no paradisíaco litoral sul. A região enfrenta guerras toda semana, e até o carro de um diretor de presídio em Eunápolis foi metralhado. Essa operação foi crucial para estancar o esquema nacional do CV, que assola todo o País.

Dois na mira

O rapper Oruam, o jovem encrenqueiro filho do traficante preso Marcinho VP, um dos chefões do CV no Rio, quer se candidatar a deputado estadual ano que vem. É a forma que encontrou para se blindar contra a Polícia. Suspeito de lavar dinheiro do pai, ele está na mira. Há quem aponte que nem vai fazer campanha. E a Polícia está de olho no outro discreto filho de Marcinho.

Demorou?

A secretária de Administração Penitenciária do Rio de Janeiro, Maria Rosa Nabel, orientada pela Secretaria de Segurança, teria demorado a agir dentro dos presídios onde estão os líderes do CV durante a operação no Complexo do Alemão. Os chefões presos enviaram ordem para tumultuar a cidade. Na operação no Jacarezinho, chefes foram isolados e alertados que seriam responsabilizados em casos de envio de recados.