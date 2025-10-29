Pacheco × “Bessias”

Brasil - O clima esquentou na Praça dos Três Poderes. Há uma disputa velada entre padrinhos fortes para dois nomes que disputam a vaga deixada por Luiz Roberto Barroso no Supremo Tribunal Federal. Um cotado é o senador e ex-presidente do Congresso, Rodrigo Pacheco (PSD-MG), que costurou sigilosamente seu nome como representante da maioria dos senadores. Outro é o preferido do presidente Lula da Silva para o cargo, Jorge Messias, o advogado-geral da União. A despeito de Lula ter o poder de escolha, não sacramentou ainda o “Bessias” – ex-assessor jurídico de Dilma Rousseff – por temer a rejeição no plenário do Senado diante dos apoiadores de Pacheco. Lula joga com o tempo, tentando acalmar os ânimos. Ele sonha ter em Pacheco seu candidato a governador de Minas, convite feito no avião presidencial na viagem à China, mas o senador sabe que, hoje, não tem coalizão no Estado que sustente sua candidatura.

Palanque para Lula

O prefeito de João Pessoa, Cícero Lucena (sem partido), se filiará ao MDB em 17 de novembro para reforçar o palanque do Presidente Lula da Silva no Nordeste. Pré-candidato ao Governo da Paraíba e favorito nas pesquisas, Cícero rompeu com o PP, de Ciro Nogueira, que não apoia o seu projeto junto ao de Lula. O evento contará também com as presenças de Baleia Rossi e Veneziano Vital do Rêgo, líderes do MDB.

CV em desespero

Os serviços de inteligência da Polícia Civil do Rio de Janeiro capturaram um print de uma mensagem do Comando Vermelho que está circulando pelos grupos de WhatsApp na cidade. No comunicado, a facção criminosa convoca aliados a ajudarem as lideranças dos Complexos do Alemão e da Penha. Pedem o auxílio de mototáxis e para moradores gravarem as cenas. Na mensagem o termo “chacina” é usado para falar da ação.

Embate na ALEP

Projeto de lei que amplia o modelo cívico-militar para as escolas de tempo integral passa por um embate na Assembleia Legislativa do Paraná. Aprovada em 1º turno, a proposta voltou à Comissão de Constituição e Justiça, devido a emendas apresentadas pelos deputados da oposição. O modelo atende hoje cerca de 190 mil alunos no Paraná, e outros 10 mil aguardam na fila de espera. O Estado possui 312 escolas no formato, líder no ranking no Brasil.