Operação “Tudo de Casa”

Brasil - Carlos Orlando Enrique da Silva deixou a Agência Nacional do Petróleo (ANP) e, sem intervalo, assumiu a Diretoria de Downstream do Instituto Brasileiro de Petróleo (IBP), que representa grandes companhias de combustíveis. Embora dentro das regras, o movimento gerou desconforto no setor. Enquanto isso, sua esposa, Renata Bona, continuou na ANP como principal assessora da diretora Symone Araújo, uma das vozes mais influentes da agência. Sob o comando de Carlos, o IBP produziu relatórios críticos à empresa Refit. A ação aconteceu justamente quando a diretora Symone Araújo e sua equipe conduziram uma fiscalização sigilosa contra a mesma companhia. Assim, marido e esposa atuavam em lados interligados do mesmo caso. E apesar de nada parecer fora da legalidade, o arranjo soou incômodo e levantou suspeita de conflito de interesse. Procurada, a ANP não respondeu até o fechamento.

Ratinho no Paraguai

O apresentador Ratinho acaba de conseguir a cidadania paraguaia. Centenas de empresários estão seguindo o mesmo caminho, já que o modelo é oferecido pelo Governo do Paraguai como uma forma de atrair investidores. O comunicado causou estranheza e até boatos de uma candidatura ao parlamento paraguaio.

Abalo na estratégia

A oposição foi abalada pelo encontro amistoso entre os presidentes Lula da Silva e Donald Trump, que enfraqueceu a estratégia liderada pelo deputado Eduardo Bolsonaro (PL) de obter concessões por meio da pressão de Washington DC. Os elogios de Trump a Lula, apesar da simpatia por Bolsonaro, causaram desconforto. Agora, a esperança da oposição se concentra em Marco Rubio, considerado menos receptivo ao petista.