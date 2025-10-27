Esquecidos na Ucrânia

Brasília - Os mercenários brasileiros que aceitaram lutar pela Ucrânia na guerra contra a Rússia estão comendo o pão que o diabo amassou para poderem retornar ao Brasil. A Ucrânia não paga os salários prometidos, retém os passaportes e os deixam no front da guerra, em especial na fronteira com a Polônia. Mais de 100 brasileiros apelam a deputados e senadores, já que a Embaixada do Brasil em Kiev informa que os mercenários têm contratos de trabalho e o Governo não pode interferir. No País, ninguém parece se importar com a situação. A Embaixada da Ucrânia em Brasília faz vista grossa e afirma desconhecer os casos. E no Palácio do Planalto, ninguém sabe de nada. Com propostas de salários a US$ 4 mil (R$ 22 mil), muitos brasileiros foram fisgados. A guerra já dura três anos e ainda não teve um acordo de paz firmado.

Readequação salarial

De cara nova, a ex-Eletrobras, agora Axia Energia, faz mudanças internas. Fontes ouvidas pela Coluna relatam que na tarde da sexta-feira (24) e-mails institucionais foram disparados com um aviso de readequação salarial, ou seja, a revisão de salário dos funcionários. Procurada, a Eletrobras não se pronunciou até o fechamento.

Lado a lado

O ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira, defendeu a transição energética e exploração de petróleo no Brasil, sede da COP30 em novembro, em Belém (PA). A declaração foi dada em entrevista ao EsferaCast, podcast da Esfera Brasil. Silveira afirmou que os dois assuntos ‘se complementam’ e que a exploração é benéfica para o desenvolvimento do País.

Xô confusão!

Os torcedores baderneiros poderão ficar fora dos estádios e eventos esportivos no Brasil. A Comissão de Segurança da Câmara aprovou o PL 4068/25, que cria um cadastro nacional de torcedores violentos. A proposta visa garantir a segurança nos estádios e arredores, além de combater as torcidas organizadas. O projeto é do deputado Sargento Gonçalves (PL-RN) e ainda será analisado em caráter conclusivo.