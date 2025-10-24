As plásticas do SUS

Brasil - O Sistema Único de Saúde realizou mais de 716 mil cirurgias plásticas reparadoras no Brasil nos últimos cinco anos, segundo levantamento realizado pela Coluna junto ao Ministério da Saúde. Até o momento de 2025, foram efetuados 108.280 procedimentos. Outro ano de destaque é 2024, com 174.757 operações. São Paulo (295.903), Rio de Janeiro (69.775), Minas Gerais (66.088), Bahia (48.458), Rio Grande do Sul (42.110) ocupam o topo da lista de Estados com os maiores números de cirurgias pela rede pública de saúde de 2020 a 2025. Entre os principais tipos de procedimentos estão as seguintes cirurgias: 358.629 cirurgias de cataratas, 307.345 reconstruções das mamas após retirada do câncer, 28.329 reconstituições de lábio leporino, 23.857 gigantomastia (redução das mamas), 19.172 otoplastias (correção do tamanho/formato das orelhas) e 925 abdominoplastias reparadora (remoção de excesso de pele pós bariátrica).

Deu bom

A Embraer fechou o 3º trimestre de 2025 com 62 aeronaves entregues e US$ 31,3 bilhões na carteira de pedidos. Em visita à Brasília nesta semana, cinco parlamentares da Assembleia Parlamentar da OTAN compareceram à sede da empresa para verificar linhas de montagem na finalização de quatro cargueiros KC-390 para Hungria, República Tcheca, Coréia do Sul e dois para Portugal.

Time digital

O Governo Federal tem aumentado as vagas para os Analistas em Tecnologia da Informação (ATI), com 182 nomeações em 2025. Foram mais de 600 desde 2023. Os ATIs, preparados com cursos de formação e integração profissional pela ANATI, são uma função estratégica responsável por sustentar sistemas como o Meu INSS e a Carteira Nacional de Vacinação Digital.

T21

O termo “Síndrome de Down” poderá ser substituído por “Trissomia do Cromossomo 21” em documentos oficiais e leis. É o que propõe o PL 1118/25, de autoria do deputado Duarte Jr. (PSB-MA). A palavra em inglês “down” pode ser traduzida para o português como “para baixo”, o que reforça uma visão negativa sobre as pessoas portadoras do cromossomo extra T21. Por ora, o projeto segue em análise na Câmara.