Crédito emergencial

Brasil - Apesar dos esforços do Governo para estimular o acesso a crédito, muitos empresários ainda se retraem devido aos altos juros cobrados pelos bancos. Os altos índices de inadimplência fazem com que as instituições financeiras aumentem as taxas. O Governo até tenta fomentar a oferta de crédito, mas os bancos permanecem cautelosos. Com isso, o cenário de crédito emergencial passa a ser menos acessível para parte dos empresários. No Brasil, 95% dos empresários não buscaram ou desconhecem os pacotes emergenciais de crédito disponíveis no mercado, aponta uma pesquisa do Serasa Experian. Entre eles, 27% afirmam não conhecer o recurso, enquanto 68% nunca o solicitaram. Do total que já utilizou o crédito emergencial, 68% avaliaram a experiência como positiva, e 40% consideraram o processo de contratação fácil ou muito fácil.

Olho no navio

As autoridades estão de olho no navio iraniano DELRUBA que descarregou 60 mil toneladas de ureia no Terminal Portuário TESC, em São Francisco do Sul (SC). Ele foi abastecido com milho e já está de saída do País com destino ao Irã. A empresa registrada como importadora é a LINK Comercial, da Kyly Confecções de Pomerode, dos sócios Elias Martins e Salésio Martins.

Missão possível

O Missão, o partido político que o Movimento Brasil Livre (MBL) está oficializando no Tribunal Superior Eleitoral, tem o apoio velado de um grande empresário, contam fontes que participaram da coleta das 589 mil assinaturas. O MP eleitoral já deu o aval no TSE. Procurado, o MBL não respondeu até o fechamento.

Apartheid carioca

Um grupo de moradores do Leblon, Zona Sul do Rio, se mobiliza contra um novo empreendimento da construtora Mozak, que prevê apartamentos de cerca de 50 m² avaliados em R$ 2,5 milhões. O movimento alega preocupações urbanísticas, mas discursos em assembleias revelam motivações elitistas, com frases como “pagamos IPTU caro para manter a segregação”.