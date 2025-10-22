Amapá x Pará

Brasil - O aval do Ibama para a Petrobras começar a pesquisar o potencial de petróleo na foz do Rio Amazonas no Amapá (a mais de 200 km da foz em Macapá, vale ressaltar) inicia um novo ciclo de enorme esperança econômica para um dos Estados mais pobres do Brasil, com vistas a receber bilhões de reais em royalties nas próximas décadas, mas traz também outro desafio. A rivalidade comercial e empresarial da “vizinha” Belém, no Pará. A despeito dos limites de divisas, praticamente apenas a Ilha de Marajó e 50 minutos de voo separam as duas capitais. Desde que começou o debate sobre a eventual exploração de petróleo na linha equatorial, há investidas dentro de gabinetes (políticos e empresariais) para que as sedes das futuras petroleiras fiquem em Belém, concentrando ali as operações, embora seja de direito de Macapá receber os royalties. É um jogo de contrapesos, na visão de expoentes do Pará. O risco é o movimento esvaziar ainda mais Macapá, que requer há décadas investimentos pesados em infraestrutura de modais, logística de transportes e setor hoteleiro.

Guarda de portaria

A Polícia Federal tem realizado vigilância até 24h e/ou noturnas com agentes em turnos na porta das casas de alguns ministros do Supremo Tribunal Federal, no Lago Sul, em Brasília. A PF judiciária virou quase uma “guarda patrimonial”. Procurada em setembro pela Coluna, a assessoria da PF comunicou que as informações são mantidas em sigilo devido à segurança dos protegidos. E agora, quer cobrar a conta dos reis do STF.

Ureia por milho

O navio uraniano DELRUBA descarregou 60 mil toneladas de ureia no Terminal Portuário TESC, em São Francisco do Sul (SC), e posteriormente foi carregado com milho. A carga de ureia, originada no Irã e adquirida por meio de uma empresa dos Emirados Árabes, tem o valor da transação de US$ 24,39 milhões. O caso acende alerta para o controle aduaneiro e risco reputacional relacionado a cargas iranianas no Brasil.