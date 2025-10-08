Rumo ao Paraguai

Brasil - E o êxodo de empresas brasileiras para o Paraguai não para. Marcas como a Lupo, Riachuelo, Vale, Estrela e a têxtil Fiasul optaram pelo país hermano para instalar novas fábricas, atrás de energia muito mais barata, mão de obra ampla, pouca burocracia e imposto único de até 15% sobre operações. A Fiasul é a mais recente, com investimentos de US$ 3 milhões que podem chegar a US$ 30 milhões. Outra empresa brasileira, a Efisa, também está de mudança para o país vizinho. Vai inaugurar uma planta para a produção de embalagens e paletes com investimento inicial de US$ 9 milhões, no 2º semestre de 2026.

Reparação histórica

O Governo vai receber, no próximo dia 21, a proposta elaborada pelo movimento indígena para implementar a Comissão Nacional Indígena da Verdade. O objetivo da Comissão é apurar violações e violências contra os povos indígenas, principalmente em casos ocorridos durante a ditadura militar. São aguardadas as ministras Sonia Guajajara (Povos Indígenas) e Marina Silva (Meio Ambiente).

Mapa do risco

A Comissão de Segurança Pública do Senado aprovou um PL que cria regras para a identificação de áreas de alto risco de crimes em aplicativos de navegação e mapas. O tema gerou grande debate entre a proteção de turistas e motoristas de aplicativos e a possível dificuldade de acesso da população mais vulnerável ao serviço. O projeto é de relatoria do senador Hamilton Mourão (REP-RS).

Aposta do Governo

O chanceler Mauro Vieira é a aposta do presidente Lula da Silva no diálogo com Marco Rubio, Secretário de Estado dos Estados Unidos, escalado por Donald Trump para tocar as negociações sobre o tarifaço. Espera-se que o ministro autorize os diplomatas brasileiros de Washington a conversarem com a administração do presidente Trump. Desde as eleições no país, a recomendação é evitar interação com os republicanos.