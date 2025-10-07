Coluna Esplanada

Lula avança

Brasil - A ligação de Donald Trump para o presidente Lula da Silva na manhã desta segunda-feira (6) foi tratada por aliados como uma vitória para o petista. Para a oposição, que esperava ainda mais pressão, foi um balde de água fria. O telefonema sigiloso preservou Lula de uma possível humilhação por parte de Trump – como já ocorrido com os presidentes da Ucrânia, África do Sul e Canadá. Lula se colocou à disposição para a possibilidade do encontro acontecer na Cúpula da Asean na Malásia, na COP30 no Brasil, ou até mesmo em uma viagem aos EUA. No entanto, nada foi confirmado pelo governo americano. Diplomatas americanos ouvidos por fontes da Coluna afirmam que apenas a Casa Branca sabia sobre a conversa. A respeito do tarifaço, Trump não prometeu solução, mas as equipes técnicas de ambos os países irão tratar do caso.

Boa ação

Mesmo com orçamento apertado das Forças Armadas, o Brasil ainda encontra meios de fazer uma boa ação. Duas aeronaves Bell Jet Ranger III (IH-6B) da Marinha serão doadas para a Armada Nacional do Uruguai, conforme publicado pela Coluna. O ministro da Justiça, José Múcio, informou que os modelos antigos serão substituídos por aviões mais modernos. As aeronaves eram usadas no treinamento de oficiais.

Brasil e Barbuda

O Governo enviou à Câmara dos Deputados o texto do Acordo sobre os Serviços Aéreos firmados, em 1º de março de 2024, entre o Brasil e o país caribenho Antígua e Barbuda. O instrumento pretende estimular o turismo nos dois sentidos. Barbuda reúne duas ilhas e possui cerca de 95 mil habitantes. Brasileiros podem entrar no país sem visto e permanecer por até 180 dias.

Soberania alimentar

Conab, vinculada ao Ministério da Agricultura, e o Dieese firmaram parceria para o monitoramento dos preços dos produtos que compõem a cesta básica de alimentos. O acordo prevê pesquisa e divulgação da Análise Mensal. O levantamento será realizado mensalmente e vai incluir dados de todo território brasileiro. O ministro do MDA, Paulo Teixeira, disse que a medida é um passo em busca da soberania alimentar.