Coluna Esplanada

PROFERT na FIESP

Brasil - O setor industrial começou a dar mais atenção à necessidade (urgente) da criação de um modal para fertilizantes no Brasil. O País ainda importa 90% do produto usado, em especial, no setor do agronegócio. Há duas semanas, expoentes da FIESP começaram a debater o PL 699/23, do senador Laércio Oliveira (PSD-SE), que cria o Programa de Desenvolvimento da Indústria de Fertilizantes (PROFERT). O parlamentar se reuniu recentemente com a direção da Federação para buscar apoio. O PL facilita a implantação de indústrias, nacionais ou estrangeiras, com isenção de IPI, PIS/Pasep e Cofins, a fim de nacionalizar a produção, gerar empregos e melhorar a negociação do produto. O programa beneficia projetos aprovados para implantação, ampliação ou modernização de infraestrutura de fertilizantes e insumos. O PL já foi aprovado no Senado e recebeu urgência na Câmara para votação.

Apoio moral

Na semana da 80ª Assembleia Geral da ONU voltou-se a discutir o apoio ocidental à Ucrânia, após falha nas negociações entre os presidentes Volodymyr Zelensky e Vladimir Putin. Mas a corrupção ucraniana tem afastado novos aportes. O valor de US$ 700 milhões em ajuda foi desviado para militares e funcionários do alto escalão. O Brasil descarta auxílio material ou humano, mas talvez apoie o diálogo entre os países.

Cadê a transparência?

O Governo do Distrito Federal destinou em 2025 R$ 800 milhões a organizações sem fins lucrativos. Todo o processo envolvendo o repasse deve constar no Parcerias GDF MROSC. No entanto, apenas R$ 169,8 milhões foram registrados na plataforma – 21% do valor. Entre os 29 órgãos do GDF cadastrados no site, somente 10 deles concluíram o processo de adesão.

O preferido

Na procura por um cenário comercial mais favorável, muitas empresas brasileiras de grande e médio porte se instalaram no Paraguai em busca de energia barata e burocracia simplificada. E agora, até mesmo os empresários da Coreia do Sul estão optando pelo país paraguaio em detrimento do Brasil.