Coluna Esplanada

Superlotação nas vias

Brasil - O Distrito Federal dispõe atualmente de 2.150.449 veículos em circulação, segundo dados informados pelo Departamento de Trânsito do Distrito Federal (Detran-DF) à Coluna. Entre eles, estão 1.420.007 automóveis e 287.313 motocicletas. Até este mês, 80.241 foram emplacados. O DF possui 2.996.899 milhões de habitantes (até 1º de julho), conforme dados divulgados pelo IBGE no Diário Oficial da União em agosto. As informações mostram que mais da metade da população possui algum tipo de veículo. O governador Ibaneis Rocha previu a superlotação nas vias de Brasília e investiu na abertura de vias e na construção de viadutos e pontes para desafogar o trânsito na Capital. Com território de 5.761 km², Brasília é a 4º capital no País com o maior número de veículos, atrás de SP (9.748.457), RJ (3.218.892) e BH (2.778.234).

Amicíssimos

Nos bastidores do Congresso Nacional a fofoca é que os senadores Flávio Bolsonaro (PL-RJ) e Ciro Nogueira (PP-PI) estão brigados. Flávio estaria com ciúmes do nome de Ciro ventilado para vice na chapa presidencial de Tarcísio de Freitas (REP-SP). Em contato com a Coluna, ambos desmentiram. Ciro informou que eles estão “mais unidos do que nunca” e Flávio chamou o senador de “amigo e conselheiro político”.

Errou o time

O deputado Sóstenes Cavalcante (PL-RJ) apresentou um Projeto de Resolução para reconhecer a aliança entre o povo brasileiro e o povo judeu. Entretanto, a iniciativa chega em péssimo momento. Israel está sem Embaixador, sem Encarregado de Negócios e sem adidos no Brasil. E não há intenção de preencher os postos, o que mostra em que pé está a relação entre as Nações.

Impacto Magnitsky

A Comissão de Relações Exteriores da Câmara realiza hoje audiência pública para debater os efeitos práticos da Lei Magnitsky no Sistema Financeiro Nacional. Por ora, ninguém confirmou presença no evento solicitado pelo deputado Capitão Alberto Neto (PL-AM). Foram convidados Gabriel Galípolo (Banco Central), Isaac Sidney Ferreira (Febraban) e Gabriel Cohen (ABIPAG).