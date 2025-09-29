Coluna Esplanada

Drones x Aeroportos

Brasília - A Aeronáutica registrou 95 avistamentos de drones em áreas próximas a aeroportos nos últimos dois anos, com alto risco de colisão com aeronaves de grande e pequeno porte, segundo dados do Departamento de Controle do Espaço Aéreo (DECEA), informado à Coluna pela Força Aérea Brasileira. Os relatos ocorreram nos aeródromos de São Paulo (Campos de Marte, Congonhas, Guarulhos e Viracopos), Rio de Janeiro (Jacarepaguá, Santos Dumont e Galeão), Minas Gerais (Confins e Pampulha), Goiás (Goiânia) e Distrito Federal (Brasília). Os drones provocaram desvios e cancelamentos de voos, além de prejuízos para as companhias aéreas e consumidores. Há duas semanas, um drone sob a rota de pouso de uma das pistas de Brasília paralisou as operações no aeroporto por meia hora. O DECEA é responsável pela fiscalização da navegação aérea, enquanto as autoridades policiais (PF e Civil) investigam a operação dos drones sob suspeita. Não há relatos sobre proprietários dos aparelhos identificados e autuados.

Sob os holofotes

O desembargador Cícero Landim está sob os holofotes mais do que nunca. É candidato à vice presidência do Tribunal de Justiça da Bahia, em chapa encabeçada pelo colega Jatahy Júnior. O TJ baiano ganhou fama nacional após o escândalo da operação Faroeste e tudo que acontece lá, naturalmente, é potencialmente bombástico. O candidato Landim conhece como poucos o fogo cruzado do TJBA.

Tarifaço na pauta

A tal química entre os presidentes Donald Trump e Lula da Silva pode provocar um racha dentro do Governo Federal. Enquanto Lula gostou do afago, a ala mais radical acha que ele deve ignorar o presidente norte-americano e manter o tom crítico, com viés de soberania, e visar o eleitorado interno. Lula e Trump devem se encontrar em duas semanas nos EUA ou na Europa, para discutir a revisão do tarifaço.

Vedado

Com a bola lá em cima devido aos últimos acontecimentos na política brasileira, no exterior o presidente Lula da Silva encontra outra realidade. Os ucranianos acreditam que o petista não fará nenhum movimento pela paz com a Rússia, apesar do encontro que teve com Volodymyr Zelensky, em Nova York. No Itamaraty, a ordem do Palácio é que nenhuma crítica ou nota contrariando a Rússia seja publicada.