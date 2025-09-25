Coluna Esplanada

Pitbull trocou de lado

Brasil - Um advogado de destaque em São Paulo, conhecido como Pitbull, mudou de lado. Anteriormente, seu sócio atuava em defesa da Copape – apontada pelo MP como braço direito do PCC no setor de combustíveis. O time de Pitbull processava o Instituto Combustível Legal (ICL), que associava a Copape ao crime organizado. Até conseguiu na Justiça uma liminar que proibia o presidente do ICL, Emerson Kapaz, de mencionar a ligação em público. A virada ocorreu quando a PF comprovou o envolvimento da Copape com o PCC. Agora, Pitbull trabalha para Kapaz, o inimigo que antes combatia. O advogado prometeu usar seu esquadrão de ex-delegados da PF para montar dossiês contra os adversários do ICL. O detalhe é que ele será pago com dinheiro público, visto que o Instituto recebe financiamento da Petrobras.

Outro escândalo?

A Comissão de Fiscalização Financeira da Câmara pediu à PGR que investigue possíveis fraudes no pagamento do seguro-defeso no Maranhão e no Pará. Há indícios de desvio de verba, manipulação de registros e prejuízo aos cofres públicos por meio de convênios com entidades intermediadoras que atuam junto ao INSS. O caso pode se tornar mais um escândalo ligado ao Instituto.

CACs liberados

A Câmara dos Deputados aprovou o PL 1334/25, que autoriza colecionadores, atiradores desportivos e caçadores (CACs) a transportar duas armas e um fuzil municiados para locais autorizados. A relatora da proposta, Caroline de Toni (PL-SC), argumenta que os CACs não representam ameaça à ordem pública. O projeto ainda será analisado pelo Senado.

Acordo travado

Apesar do otimismo da presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, o acordo MERCOSUL-UE não deve avançar. A resistência aumentou com a crise política na França. O presidente Emmanuel Macron tenta proteger os interesses dos produtores rurais franceses (grupo importante para seu eleitorado), e só aceitará o acordo se houver garantias para o setor.