Coluna Esplanada

Sem escora

Brasil - Dentro do Palácio do Planalto, a visão majoritária é que os EUA não irão invadir a Venezuela e derrubar o governo Maduro. No entanto, também não acreditam que a China sairá em defesa do presidente, caso ele caia. No gabinete do assessor Celso Amorim, a avaliação é de que a China e a Rússia vetaram qualquer ação no Conselho de Segurança da ONU, mas não se oporão a uma mudança de regime. Aliada de Maduro, a Rússia possui negócios de petróleo com o país. Hoje, ambos escoram o governo venezuelano, por isso a cautela dos EUA. A frota americana encontra-se atualmente ancorada em mar aberto, próxima à costa da Venezuela, pronta para agir. O que tem causado tensão entre os países da América do Sul. Nos bastidores, as diplomacias demonstram receio com a queda de Maduro, o que pode acontecer a qualquer momento.

PEC da Blindagem

A polêmica PEC da Blindagem é dada como derrubada no Senado, pois não há votos suficientes na Casa para ser aprovada. Com isso, o senador Ciro Nogueira (PP-PI) já estuda propor um substitutivo, que garantirá que a prerrogativa seja assegurada apenas para os crimes de opinião.

Greve cancelada

O Sindicato Nacional dos Trabalhadores na Proteção ao Voo (SNTPV) cancelou nesta segunda-feira (22/9) a greve dos funcionários da Nav Brasil que aconteceria amanhã (24/9). Dos 810 participantes na votação, 530 aprovaram a suspensão. Em nota à Coluna, o vice-presidente do SNTPV, Lucas Borba, informou que a empresa apresentou uma proposta, mas o movimento pode voltar caso ela não cumpra o acordado.