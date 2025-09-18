Coluna Esplanada

PRTB & Eduardo

Brasil - Uma ala do Partido Renovador Trabalhista Brasileiro (PRTB) se mobiliza nos bastidores para convidar o deputado Eduardo Bolsonaro (PL) a se filiar à legenda e lançar sua candidatura à Presidência em 2026. Entre os outros pré-candidatos cotados pelo grupo estão o empresário Pablo Marçal e o ex-governador Anthony Garotinho, do RJ. A filiação de Eduardo, filho do ex-presidente Jair Bolsonaro, colocaria o PRTB em destaque nacional e alavancaria as chances de montar uma base eleitoral mais forte, segundo Leonardo Avalanche, que deixou o comando da legenda, mas ainda joga cartas com reis nas mãos. No entanto, o deputado se encontra em território americano e sem uma data prevista de retorno. Especulações apontam que após o indiciamento da Polícia Federal, a possibilidade de prisão preventiva tornou-se iminente.

Susto nas montanhas

A notícia da prisão preventiva de dois ilustres de BH ontem na Operação Rejeito da PF surpreendeu a mineirada da alta roda. Filho de médico famoso, o delegado federal e ex-superintendente da PF em Minas Rodrigo de Melo Teixeira foi um dos investigadores da facada contra Jair Bolsonaro. E o ex-deputado João Alberto surgiu no PMDB jovem e cresceu na política colado ao então governador e ex-presidente Itamar Franco.

NW na CMPI

Convocado na CPMI do INSS, o advogado Nelson Wilians pretende comparecer à Comissão mesmo ciente sobre o pedido de prisão que será apresentado pelo deputado federal Rogério Correia (PT-MG). Em nota, o advogado afirma que não responde a qualquer ação penal ou denúncia no Ministério Público que justifique a sua prisão.

Mercado ilegal

Destilados são a categoria mais atingida pelo mercado ilegal no Brasil, revelam estudos da Associação Brasileira de Bebida Destilada. Enquanto fermentados registram penetrações ilícitas menores, como o vinho (7%) e a cerveja (2%). O relatório destaca ainda que os problemas no setor envolvem alta carga tributária, fiscalização fragmentada, a presença do crime organizado e aumento de canais de vendas informais.