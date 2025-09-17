Coluna Esplanada

Agosto Branco

Brasil - O Instituto Nacional do Câncer (INCA) previu 32.560 casos de câncer de pulmão para o ano de 2025. Dados do Radar do Câncer, do Oncoguia, apontam que a maior taxa de mortalidade acontece de maneira precoce, entre pacientes de 30 a 69 anos. A Lei nº 12.732/12 estipula que o 1º tratamento oncológico deve ser realizado no SUS em até 60 dias a partir do dia do diagnóstico, mas o levantamento mostra que mais de 99% dos casos descumpriram a lei este ano. Segundo o Radar, mais de 56% dos pacientes precisam se deslocar para realizar o tratamento, a maioria dentro do próprio Estado. O presidente Lula da Silva sancionou na última semana a Lei nº 15.207/2025, que oficializa a campanha Agosto Branco, destinada à conscientização da população sobre o câncer de pulmão. No Brasil, o tipo é o 4º com mais incidências.

Atrasou

A FAB vai pagar o equivalente a mais seis caças JAS-39E/F Gripen NG sem recebê-los. O Programa FX-2, que visa renovar a frota de caças, sofreu atrasos e aumentou em mais de 12% os custos originais, afirmou a FAB à Coluna. O 12º termo aditivo do programa (iniciado em 1990) prevê a compra de 36 aeronaves, com entrega prevista para 2032. O impacto financeiro foi apresentado pelo chefe do Estado-Maior da Aeronáutica.

Chamado italiano

A Itália enfrenta a maior crise de mão de obra na saúde da história do país. O déficit estimado é de mais de 65 mil profissionais (médicos e enfermeiros). Com isso, o país abriu as portas para estrangeiros, inclusive brasileiros, com salários mensais de até 7 mil euros (cerca de R$44,6 mil). A ex-deputada italiana Renata Bueno aponta que este é o melhor momento para quem deseja trabalhar na Itália.

Carga segura

O seguro contra roubos de carga cresceu 10% no 1º semestre de 2025, segundo a Confederação Nacional das Seguradoras (CNseg). Foram mais de R$ 688 milhões arrecadados. O cenário deve ainda ser impulsionado com a portaria da ANTT que prevê a suspensão do Registro Nacional de Transportadores Rodoviários de Cargas para empresas que não comprovarem a contratação dos seguros exigidos.