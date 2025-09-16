Coluna Esplanada

Casa-cela?

Brasil - A condenação do ex-presidente Jair Bolsonaro abriu portas para articulações dentro da direita. Ao assumir a liderança na luta pela anistia, o governador de São Paulo, Tarcisio de Freitas (REP-SP), desponta como protagonista na corrida para a Presidência em 2026. Ciente de que não conseguirá a anistia, a defesa do ex-presidente articula para conseguir uma prisão domiciliar por conta da sua saúde. A ida de Bolsonaro neste fim de semana a um hospital para um check up foi simbólica e já passa o recado. A fim de comover o judiciário e os eleitores, Bolsonaro postou há meses no Instagram uma foto chocante de seu intestino aberto numa de suas cirurgias, para lembrar a facada de 2018. Deputados oposicionistas acreditam também que o diálogo com a base Governista em torno de pautas específicas pode esfriar após a decisão judicial.

Pegou mal

Gustavo Petro, presidente da Colômbia e ex-guerrilheiro do M19, defendeu a legalização da cocaína em evento em Manaus (AM), em que participou o presidente Lula da Silva. A declaração veio no mesmo dia em que os EUA estacionaram navios de guerra na costa da Venezuela como recado ao tráfico de drogas. Na Câmara, parlamentares da oposição apresentaram Moção de Repúdio às declarações do presidente colombiano.

Desfecho

Investigado na operação contra fraudes do INSS, o advogado Nelson Wilians relatou à Coluna que seu caso se assemelha com o que ocorreu com o cantor Gusttavo Lima (defendido pelo advogado), com acusações infundadas. Wilians assegura que assim como foi comprovada a inocência do cantor, o desfecho de seu caso será o mesmo. “Não possuo qualquer relação com os fatos investigados” aponta Nelson.

Tratado de Armas

Marcelo Câmara, diretor do Departamento de Defesa e Desarmamento do Itamaraty, representará o Brasil em audiência sobre a ratificação do Tratado de Armas Nucleares, assinado em 2016. O governo, antes favorável, agora reavalia sua posição devido às tensões com os EUA e à crescente presença militar americana na América Latina. A oposição que pautar o tratado para derrubar a adesão brasileira e impedir a ratificação.