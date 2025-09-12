Coluna Esplanada

Câncer na infância

Brasil - Dados levantados pela Coluna junto ao Instituto Nacional de Câncer (INCA) estimam que 7.930 casos de câncer infantojuvenil sejam registrados no Brasil a cada ano do triênio de 2023 a 2025 – o órgão trabalha apenas com estimativas. A previsão é de 4.230 casos no sexo masculino e 3.700 casos no sexo feminino. A região Sul concentra o maior número de ocorrências entre meninos (153,29 por milhão) e meninas (151,19 por milhão). Os principais tipos de câncer que afetam esse público são leucemias, tumores do SNC e linfomas. Atualmente, 80% das crianças e dos adolescentes que são diagnosticados precocemente são curados da doença, informa o INCA. Estudos da Organização Mundial de Saúde apontam a doença como a principal causa de óbito entre crianças. No Brasil, foram registrados 2.289 mortes por causa do câncer infantojuvenil.

Tem permissão?

Empresários que buscam diálogo com a Embaixada dos EUA, em Brasília, estão pasmos. O encarregado de negócios, Gabriel Escobar, antes mesmo de ouvi-los, já pergunta se o deputado Eduardo Bolsonaro tem conhecimento da presença deles ali. O mesmo vale para parlamentares. Escobar faz questão de não contrariar o deputado, atualmente nos EUA.

Voo derrubado

A FAB derrubou nesta quinta-feira (11) uma aeronave King Air de origem venezuelana no espaço aéreo brasileiro, na Amazônia. A Polícia Federal apreendeu 380 kg de skunk (variedade de maconha) no avião. Depois que o modelo foi detectado pelos radares, caças A-29 Super Tucano foram acionados para realizarem os procedimentos de segurança. O piloto do bimotor lançou a aeronave na represa de Balbina (AM).

“Barriga de aluguel”

A General Motors, dona da Chevrolet, está fazendo uma “barriga de aluguel” na China. O modelo Chevrolet Spark EUV vem parcialmente desmontado da China e recebe no Brasil a montagem final com a logo na fábrica da Troller, no Ceará. Com preços competitivos, o novo veículo pode impactar o mercado do Dolphin da BYD. O estardalhaço foi tanto que levaram 20 carros para as concessionárias em Brasília.